Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας σε φορτηγό με αέριο ΒΙΝΤΕΟ

Στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Μιλάνο με τη Νάπολη, στην Ιταλία, σημειώθηκε έκρηξη, όταν φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Βίντεο από διερχόμενους οδηγούς δείχνουν το τεράστιο μανιτάρι καπνού και τις φλόγες που προκλήθηκαν μετά την έκρηξη.

🚨 A gas truck exploded on a highway in Italy — a fireball shot into the sky A major crash occurred on the Milan–Naples highway. One of the trucks was carrying liquefied gas. The impact was so powerful that it triggered an explosion. According to preliminary reports, there were… pic.twitter.com/PzvuSN9HlT — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι οδηγοί κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από τα οχήματά τους.

