ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια, σε επιφυλακή για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αφήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά της επιτόκια, διατηρώντας το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2,00%, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,15% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,40%. Η απόφαση επιβεβαιώνει τη γραμμή αναμονής που ακολουθεί η Φρανκφούρτη, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις δυσκολεύουν κάθε ασφαλή πρόβλεψη για την πορεία των τιμών και της ανάπτυξης.

We kept our key interest rates at their current levels. Read today’s monetary policy decisions https://t.co/5rgAKOZOPD pic.twitter.com/z2hE3prrjN — European Central Bank (@ecb) March 19, 2026

Ο πόλεμος αλλάζει το τοπίο της αβεβαιότητας

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΚΤ τονίζει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα γύρω από τις οικονομικές προοπτικές της ευρωζώνης, δημιουργώντας ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη. Όπως επισημαίνει, το άμεσο πλήγμα αφορά κυρίως τις τιμές της ενέργειας, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό, ενώ οι μεσοπρόθεσμες συνέπειες θα εξαρτηθούν από την ένταση, τη διάρκεια της σύγκρουσης και το πόσο βαθιά θα περάσει η ενεργειακή αναστάτωση στην πραγματική οικονομία.

Η κεντρική τράπεζα στέλνει πάντως μήνυμα ότι δεν αλλάζει τη μεθοδολογία της. Επαναλαμβάνει ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί προσέγγιση βάσει των εκάστοτε διαθέσιμων στοιχείων, λαμβάνοντας τις αποφάσεις της από συνεδρίαση σε συνεδρίαση και χωρίς να δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων.

Το βασικό σενάριο για πληθωρισμό και ανάπτυξη

Στο βασικό σενάριο των νέων προβολών, οι οποίες ενσωματώνουν κατ’ εξαίρεση στοιχεία έως τις 11 Μαρτίου 2026, ο γενικός πληθωρισμός στην ευρωζώνη προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,6% το 2026, στο 2,0% το 2027 και στο 2,1% το 2028. Η ανοδική αναθεώρηση σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές ενέργειας που συνδέονται με τον πόλεμο.

Για τον πληθωρισμό χωρίς ενέργεια και τρόφιμα, η ΕΚΤ προβλέπει 2,3% το 2026, 2,2% το 2027 και 2,1% το 2028, επίσης υψηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, καθώς η αύξηση του ενεργειακού κόστους περνά σταδιακά και σε άλλες κατηγορίες τιμών.

Στο πεδίο της ανάπτυξης, οι νέες προβολές είναι πιο συγκρατημένες: η οικονομία της ευρωζώνης εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί κατά 0,9% το 2026, 1,3% το 2027 και 1,4% το 2028. Η ΕΚΤ συνδέει την υποβάθμιση, ιδιαίτερα για το 2026, με τις διεθνείς επιδράσεις του πολέμου στις αγορές εμπορευμάτων, στα πραγματικά εισοδήματα και στην εμπιστοσύνη.

Τα εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ επεξεργάζονται και εναλλακτικά σενάρια, τα οποία θα δημοσιευθούν μαζί με τις προβολές. Σύμφωνα με την ίδια την τράπεζα, ένα σενάριο παρατεταμένης διαταραχής στην προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα οδηγούσε σε υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με το βασικό σενάριο.

Η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι η τελική επίδραση στον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό θα εξαρτηθεί κυρίως από το εύρος των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων μιας πιο έντονης και πιο επίμονης ενεργειακής διαταραχής. Με άλλα λόγια, δεν εξετάζει μόνο το αρχικό σοκ στις τιμές της ενέργειας, αλλά και το κατά πόσο αυτό θα περάσει σε μισθούς, υπηρεσίες και τελικές τιμές για τους καταναλωτές. Η τελευταία αυτή διατύπωση αποτυπώνει την ουσία της προειδοποίησης της τράπεζας.

Watch the ECB press conference live: President Christine @Lagarde explains today’s monetary policy decisions https://t.co/GaO1SUSKBo pic.twitter.com/2bQxuNGxk4 — European Central Bank (@ecb) March 19, 2026

Τι αφήνει ανοιχτό για τη συνέχεια

Στην πράξη, η απόφαση της ΕΚΤ δείχνει ότι η μάχη με τον πληθωρισμό δεν θεωρείται λήξασα, ακόμη κι αν τα επιτόκια μένουν σταθερά. Η Φρανκφούρτη αναγνωρίζει ότι η οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα και ότι οι πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν αγκυροβολημένες γύρω από τον στόχο του 2%, αλλά ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει ότι είναι έτοιμη να προσαρμόσει τα εργαλεία της, αν η ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση αλλάξει ουσιαστικά το μακροοικονομικό τοπίο.

Τι ισχύει για τα προγράμματα αγορών

Η ΕΚΤ επανέλαβε επίσης ότι τα χαρτοφυλάκια των προγραμμάτων APP και PEPP συνεχίζουν να μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους. Υπενθύμισε ακόμη ότι παραμένει διαθέσιμο το Transmission Protection Instrument (TPI), το εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν άτακτες εξελίξεις στις αγορές οι οποίες θα απειλούσαν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη.

