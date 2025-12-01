Έκθεση-καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο: «Αδιαφάνεια και ελλιπής έλεγχος» στα κληροδοτήματα ΑΕΙ και φορέων

Σε θολό τοπίο κινείται η διαχείριση κληροδοτημάτων που έχουν παραχωρηθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την Ακαδημία Αθηνών και άλλους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο έλεγχος του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου αποκάλυψε ελλείψεις, αδυναμίες και σημαντικά κενά στην καταγραφή και παρακολούθηση των περιουσιών, αλλά και στην οικονομική τους διαχείριση.

Αναλυτικότερα, η έκθεση επισημαίνει ότι:

Η καταχώριση των κληροδοτημάτων στο Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών παραμένει ελλιπής, χωρίς ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία, γεγονός που υπονομεύει τη διαφάνεια και την ορθή εποπτεία.

Δεν υπάρχει επαλήθευση της οικονομικής διαχείρισης, καθώς οι προβλεπόμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν ουσιαστικά ατονήσει. Σε πολλές περιπτώσεις δεν καταρτίζονται ούτε υποβάλλονται οι απαραίτητες οικονομικές καταστάσεις.

Τα σχέδια διαχείρισης και αξιοποίησης των κοινωφελών περιουσιών δεν εφαρμόζονται καθολικά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αξιολογηθεί ο ρόλος τους στη βελτίωση της αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων ή στην αύξηση των εσόδων.

Η υλοποίηση των κοινωφελών σκοπών δεν υπόκειται σε ουσιαστική εποπτεία, καθώς δεν υπάρχει τακτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων που επιφέρουν οι διαχειρίσεις των κληροδοτημάτων.

Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σκιαγραφεί ένα σύστημα χωρίς επαρκείς δικλίδες ελέγχου, όπου η απουσία δομών εποπτείας αφήνει ανοιχτά πεδία για παραλείψεις και δυσλειτουργίες στη διαχείριση σημαντικών κοινωφελών πόρων.

