Έκθεση-καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο: «Αδιαφάνεια και ελλιπής έλεγχος» στα κληροδοτήματα ΑΕΙ και φορέων

Σοβαρές παθογένειες εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στη διαχείριση κληροδοτημάτων που έχουν αφεθεί σε ΑΕΙ, την Ακαδημία Αθηνών και άλλους φορείς, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή καταγραφή, έλλειψη εποπτείας και πλήρη ατονία ελεγκτικών μηχανισμών.

Έκθεση-καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο: «Αδιαφάνεια και ελλιπής έλεγχος» στα κληροδοτήματα ΑΕΙ και φορέων
01 Δεκ. 2025 13:16
Pelop News

Σε θολό τοπίο κινείται η διαχείριση κληροδοτημάτων που έχουν παραχωρηθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την Ακαδημία Αθηνών και άλλους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο έλεγχος του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου αποκάλυψε ελλείψεις, αδυναμίες και σημαντικά κενά στην καταγραφή και παρακολούθηση των περιουσιών, αλλά και στην οικονομική τους διαχείριση.

Αναλυτικότερα, η έκθεση επισημαίνει ότι:

Η καταχώριση των κληροδοτημάτων στο Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών παραμένει ελλιπής, χωρίς ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία, γεγονός που υπονομεύει τη διαφάνεια και την ορθή εποπτεία.

Δεν υπάρχει επαλήθευση της οικονομικής διαχείρισης, καθώς οι προβλεπόμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν ουσιαστικά ατονήσει. Σε πολλές περιπτώσεις δεν καταρτίζονται ούτε υποβάλλονται οι απαραίτητες οικονομικές καταστάσεις.

Τα σχέδια διαχείρισης και αξιοποίησης των κοινωφελών περιουσιών δεν εφαρμόζονται καθολικά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αξιολογηθεί ο ρόλος τους στη βελτίωση της αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων ή στην αύξηση των εσόδων.

Η υλοποίηση των κοινωφελών σκοπών δεν υπόκειται σε ουσιαστική εποπτεία, καθώς δεν υπάρχει τακτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων που επιφέρουν οι διαχειρίσεις των κληροδοτημάτων.

Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σκιαγραφεί ένα σύστημα χωρίς επαρκείς δικλίδες ελέγχου, όπου η απουσία δομών εποπτείας αφήνει ανοιχτά πεδία για παραλείψεις και δυσλειτουργίες στη διαχείριση σημαντικών κοινωφελών πόρων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Νότια Κορέα: Χάκαραν 120.000 κάμερες σπιτιών και διέρρευσαν βίντεο με ιδιωτικές στιγμές
16:36 Αλαλούμ με την επιστροφή ενοικίου: Πενιχρά ποσά σε δικαιούχους – Τι πήγε στραβά
16:28 Πιερρακάκης: Θέλουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πρωταθλητές
16:20 Η IKEA φέρνει και φέτος τη μαγεία των γιορτών στο σπίτι με το ανανεωμένο Advent Calendar
16:12 Καρέτσας: «Είτε φέτος, είτε του χρόνου θα πάρω μεταγραφή»
16:04 Μητσοτάκης από το Λονδίνο: Είχαμε αύξηση 22% στο καθαρό εισόδημα σε 6 χρόνια – Εκλογές την Άνοιξη του ’27, είμαι αισιόδοξος
15:56 Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι διαγραφές φοιτητών – Θα βρεθούν εκτός 19.000 άτομα
15:48 Ιωάννα Τούνη: Δεν είμαι καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες
15:40 Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η θέση του σε διεθνείς κατατάξεις το 2025
15:32 Θεσσαλία: Έλαβαν προθεσμία οι δύο αγρότες για τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας
15:24 Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Κάλεσμα σε κινητοποίηση στην Πάτρα από τη ΣΕΑΑΝ και το ΕΚΠ
15:17 Ο Προμηθέας “διαζύγιο” και με Κωνσταντακόπουλο
15:14 Δήμος Δυτικής Αχαΐας: «Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων – Η έφεση είναι μια νομική τυπικότητα»
15:00 Αίγιο: Αγρότες έτοιμοι και μάχιμοι…- Σήμερα αποφασίζουν πότα και πού θα στήσουν μπλόκα
14:58 Μπιμπίλας για Καραναστάση και Πλεύση Ελευθερίας: «Μας εξέπληξε όλους – Θα μείνω δίπλα στη Ζωή μέχρι τέλους» BINTEO
14:49 Φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό: Κλειστές λωρίδες και σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
14:45 Eurobank | 23 χρόνια «Μπροστά για την Παιδεία» – Η Αριστεία στο επίκεντρο
14:45 Άνοιξε η ΠΑΘΕ στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη – Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα καθώς κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα
14:41 Λούτσα: Απόγονος της οικογένειας της σοκολατοποιΐας Leonidas ο 24χρονος – Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 29χρονος που τον σκότωσε
14:26 Reuters: Πρόβλημα ποιότητας στην Airbus θέτει σε κίνδυνο τον φιλόδοξο στόχο παραδόσεων για το 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ