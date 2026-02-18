Εκτός ΚΟ ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης – Πώς αλλάζουν οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί

Αλλαγές στον κοινοβουλευτικό συσχετισμό δυνάμεων προκάλεσε η απόφαση να τεθεί εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, και ανακοινώθηκε στη Βουλή από τον αντιπρόεδρο του Σώματος, Γιώργο Γεωργαντά.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ μειώνεται από 33 σε 32 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων αυξάνεται σε 27.

Η συνολική εικόνα των Κοινοβουλευτικών Ομάδων διαμορφώνεται πλέον ως εξής, με παρένθεση τον αριθμό των βουλευτών που εξελέγησαν με κάθε κόμμα στις εκλογές του Ιουνίου 2023:

Νέα Δημοκρατία: 156 (158)

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: 32 (33)

ΣΥΡΙΖΑ: 25 (47)

ΚΚΕ: 21 (21)

Νέα Αριστερά: 12 (12)

Ελληνική Λύση: 11 (12)

Νίκη: 8 (10)

Πλεύση Ελευθερίας: 5 (8)

Ανεξάρτητοι βουλευτές: 27 (0)

