Ελάτη-Περτούλι: Ανόθευτος παράδεισος

Η σημερινή μας επιλογή είναι ιδανική για τις εορτές των Χριστουγέννων και αναφερόμαστε στα χωριά Ελάτη-Περτούλι που είναι κοντά στα Τρίκαλα και τα χωρίζουν λίγα χιλιόμετρα.

Η Ελάτη και το Περτούλι είναι ένας ανόθευτος και ανεπιτήδευτος ορεινός μικρόκοσμος που προσκαλεί εσάς και τα παιδιά σας να τον ανακαλύψετε.

Απέναντι από τα διάσημα Μετέωρα, βρίσκεται ένας τόπος πνιγμένος στο πράσινο που περιμένει να τον ανακαλύψετε. Η κορυφογραμμή του Κόζιακα είναι το ανατολικότερο βουνό της οροσειράς της Πίνδου. Μια σχεδόν υπερφυσική χαραγματιά από την κωμόπολη της Πύλης σάς φέρνει στην «αθέατη πλευρά» του βουνού και στα αξιοθέατά της, την Ελάτη. Κρατάει εδώ και χρόνια τα σκήπτρα του χειμερινού τουρισμού στην περιοχή, το Περτούλι, το Νεραϊδοχώρι και άλλους μικρούς οικισμούς που έχουν με τη σειρά τους αποκτήσει πετρόκτιστους ξενώνες και ταβέρνες.

Σπάνια αρχιτεκτονικά μνημεία, εκκλησίες και μοναστήρια, πέτρινα γεφύρια, ποτάμια, μικρές λίμνες και ρυάκια κρύβονται μέσα στα ελατοδάση. Τα Περτουλιώτικα Λιβάδια και το Πανεπιστημιακό δάσος απλώνονται μέσα στα εντυπωσιακά τοπία προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους, και το χιονοδρομικό κέντρο ξεδιπλώνει τις πίστες του στις πλαγιές με θέα τις κορυφές των γύρω βουνών.

Η Ελάτη

Κτισμένη σε υψόμετρο 938 μέτρα μέσα στα ελατοδάση είναι αφετηρία και βασικό πέρασμα πολλών μονοπατιών και δασικών διαδρομών. Είναι το μεγαλύτερο από τα ορεινά χωριά της περιοχής και γεμίζει κόσμο, καθώς εκεί λειτουργούν τα περισσότερα ξενοδοχεία και ξενώνες. Υπάρχει δρόμος με ταβέρνες, καφετέριες και μπαράκια, καθώς και μαγαζιά για να αγοράσετε τοπικά προϊόντα.

Τα σπίτια της είναι αξιοθέατα, καθώς είναι φτιαγμένα από τους αυτοδίδακτους ηπειρώτες μάστορες και ξεχωρίζουν για τις ξυλοδεσιές και τα υπέρθυρά τους. Διατηρείται το παλαιότερο σπίτι της περιοχής, της οικογένειας Γιδάρη του 1845, με πολεμίστρες και πόρτα με αμπάρα.

Το μικρό χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου, δημιουργήθηκε το 1983 σε μια μαγευτική τοποθεσία μέσα στα έλατα. Χάρη στην εύκολη πρόσβαση και τις ομαλές πίστες του το προτιμούν οι οικογένειες και στις γιορτές θα έχει γεμίσει με κόσμο, άλλωστε ο δρόμος προς αυτό είναι πάντα ανοιχτός.

Η βάση του βρίσκεται σε υψόμετρο 1.170 μέτρα και η κορυφή του στα 1.340 μέτρα. Διαθέτει 3 πίστες και 3 αναβατήρες.

