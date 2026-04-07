ΕΛΓΑ: Πληρώνονται σήμερα αποζημιώσεις 73 εκατ. ευρώ για ζημιές του 2025

Η σημερινή πληρωμή αφορά πορίσματα για τον παγετό της άνοιξης του 2025, αλλά και άλλες ζημιές σε φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο.

07 Απρ. 2026 15:31
Pelop News

Ο ΕΛΓΑ προχωρά σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026, στην καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές που καταγράφηκαν μέσα στο 2025.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι εκκαθαρίσεις των πορισμάτων για τον παγετό της άνοιξης του 2025 που έπληξε καλλιέργειες οι οποίες βρίσκονταν στο ανθικό στάδιο. Παράλληλα, καταβάλλονται και αποζημιώσεις για άλλες ζημιές του ίδιου έτους, που αφορούν τόσο τη φυτική παραγωγή όσο και το ζωικό κεφάλαιο, εφόσον καλύπτονται από τον κανονισμό του Οργανισμού.

Τι έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΛΓΑ, το τελευταίο τετράμηνο έχουν ήδη καταβληθεί συνολικά 200 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις που σχετίζονται με ζημιές του 2025.

Πότε κλείνουν οι τελευταίες εκκρεμότητες

Ο Οργανισμός επισημαίνει ακόμη ότι η εκκαθάριση των πορισμάτων για ορισμένες περιορισμένες εκκρεμείς περιπτώσεις ζημιών του 2025 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου 2026, ώστε να ακολουθήσει και η καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ