Ελληνίδα μάνα εισέβαλε στο γραφείο καθηγητή και απαίτησε αναβαθμολόγηση για το γραπτό του φοιτητή γιου της

Το περιστατικό διαδραματίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ελληνίδα μάνα εισέβαλε στο γραφείο καθηγητή και απαίτησε αναβαθμολόγηση για το γραπτό του φοιτητή γιου της
24 Φεβ. 2026 19:37
Pelop News

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης καταγγέλλει μία πρωτοφανή αντίδραση από μητέρα φοιτητή, που κόπηκε στο μάθημά του.

Ο ένας έβγαλε μαχαίρι και ο άλλος το χτυπούσε με μανία με το κράνος στο κεφάλι!

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Δημήτρης Ξενάκης, περιέγραψε το περιστατικό, καθώς η μητέρα του φοιτητή εμφανίστηκε στο γραφείο του, συνοδευόμενη από φίλη της, ζητώντας επανεξέταση και αναβαθμολόγηση γραπτού που είχε μηδενιστεί λόγω χρήσης AI.

Ζητούσαν επίμονα την αναβαθμολόγιση
Όπως αναφέρει ο κ. Ξενάκης, ούτε λίγο-ούτε πολύ, μητέρα φοιτητή του τμήματος, συνοδευόμενη από φίλη της, εμφανίστηκε στο γραφείο του στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Γάλλο, αντί για το γιο της. Ο φοιτητής ο οποίος είχε αποτύχει σε πρόσφατη γραπτή εξέταση, επρόκειτο να επανεξεταστεί προφορικά, μετά από ένσταση που υπέβαλε ο ίδιος για το βαθμό στο γραπτό του.

Με λίγα λόγια πολύ επικαλούμενες – κυρίως η συνοδός – την υπηρεσιακή, θεσμική τους ιδιότητα, ζητούσαν ξανά αναβαθμολόγηση του γραπτού.

Όσο για την κατάληξη; «Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες;», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Ξενάκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:30 Καιρός: Τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας
20:19 Αυτή είναι η δημοσιογράφος, που μήνυσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
20:08 Φαίη Σκορδά: Παντρεύεται με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη
19:58 Στην Ιταλία οπαδός μαχαιρώθηκε από τη σύζυγό του μετά από διχαστική απόφαση του VAR!
19:48 Τουλάχιστον 22 νεκροί στη Βραζιλία από τις καταρρακτώδεις βροχές
19:37 Ελληνίδα μάνα εισέβαλε στο γραφείο καθηγητή και απαίτησε αναβαθμολόγηση για το γραπτό του φοιτητή γιου της
19:26 Ο ένας έβγαλε μαχαίρι και ο άλλος το χτυπούσε με μανία με το κράνος στο κεφάλι!
19:15 «Αναγνώριση και επιβράβευση», η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για την κλήση του Νίκου Δίπλαρου στην Εθνική
19:05 «Καθαροί» Βορίδης – Αυγενάκης, το πόρισμα ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ
18:59 Το Καρναβάλι της Πάτρας είναι το asset της!
18:59 Στη ΜΕΘ Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος με μηνιγγίτιδα, μεταφέρθηκε από τη Ζάκυνθο
18:51 Βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο 39χρονος από το Αγρίνιο
18:46 Πάνω από 16.000 τροχαίες παραβάσεις σε όλη την Ελλάδα το τριήμερο της Αποκριάς
18:44 Παπασταύρου από Ουάσινγκτον: Η Ελλάδα έβαλε τα θεμέλια για τον Κάθετο Διάδρομο
18:36 Αυτός είναι ο λόγος που άλλαξε το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός-Παρί
18:35 Δ. Ελλάδα: Μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες στο επίκεντρο δράσης 23 εκ. ευρώ
18:25 Πως η ΑΑΔΕ εντόπισε ναρκωτικά, αδήλωτο συνάλλαγμα, δολάρια και ρούβλια! ΦΩΤΟ
18:18 Νέο πυροσβεστικό ταχύπλοο έρχεται στην Πάτρα
18:15 Μαθητής εντοπίστηκε να οδηγεί το αγροτικό του πατέρα του
18:07 Με απουσίες το 40ημερο μνημόσυνο της πριγκίπισσας Ειρήνης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ