Ελληνίδα μάνα εισέβαλε στο γραφείο καθηγητή και απαίτησε αναβαθμολόγηση για το γραπτό του φοιτητή γιου της
Το περιστατικό διαδραματίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης καταγγέλλει μία πρωτοφανή αντίδραση από μητέρα φοιτητή, που κόπηκε στο μάθημά του.
Ο ένας έβγαλε μαχαίρι και ο άλλος το χτυπούσε με μανία με το κράνος στο κεφάλι!
Συγκεκριμένα, ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Δημήτρης Ξενάκης, περιέγραψε το περιστατικό, καθώς η μητέρα του φοιτητή εμφανίστηκε στο γραφείο του, συνοδευόμενη από φίλη της, ζητώντας επανεξέταση και αναβαθμολόγηση γραπτού που είχε μηδενιστεί λόγω χρήσης AI.
Ζητούσαν επίμονα την αναβαθμολόγιση
Όπως αναφέρει ο κ. Ξενάκης, ούτε λίγο-ούτε πολύ, μητέρα φοιτητή του τμήματος, συνοδευόμενη από φίλη της, εμφανίστηκε στο γραφείο του στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Γάλλο, αντί για το γιο της. Ο φοιτητής ο οποίος είχε αποτύχει σε πρόσφατη γραπτή εξέταση, επρόκειτο να επανεξεταστεί προφορικά, μετά από ένσταση που υπέβαλε ο ίδιος για το βαθμό στο γραπτό του.
Με λίγα λόγια πολύ επικαλούμενες – κυρίως η συνοδός – την υπηρεσιακή, θεσμική τους ιδιότητα, ζητούσαν ξανά αναβαθμολόγηση του γραπτού.
Όσο για την κατάληξη; «Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες;», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Ξενάκης.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News