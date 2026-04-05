Ενα Σάββατο γεμάτο στίβο στο Στάδιο – Πεγλερίδης: «Αψογη διοργάνωση, βήματα μπροστά»

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το Σάββατο 4/4 στο Παμπελοποννησιακό στάδιο το πρώτο τρίαθλο (δρομικό) ηλικιακής κατηγορίας Κ-14. Οι αθλητές αγωνίστηκαν στα αγωνίσματα των 60μ., 800μ. και άλμα εις μήκος. Οι νικητές-τριες έχουν, ανά αγώνισμα, ως εξής: ΑΓΟΡΙΑ 800μ.: 1. Αγαθοκλής Μανωλόπουλος (Αρίων), 2. Αθανάσιος Κασπίρης (Αρίων), 3. Νικόλαος Θεοφανόπουλος (Φιλαθλητική Λέσχη Αιγίου). 60μ.: 1. Αθανάσιος Κασπίρης (Αρίων), 2. Νικόλαος Παπαγεωργίου (Αθλόραμα), 3. Σωτήρης Κοντός (Αθηνόδωρος Αιγίου). Αλμα εις μήκος: 1. Νικόλαος Παπαγεωργίου (Αθλόραμα), 2. Αθανάσιος Κασπίρης (Αρίων), 3. Θεόδωρος Προσκυνητόπουλος (Εσπερος 2004). Στο δρομικό πρωτάθλημα νίκησαν οι εξής αθλητές: 1. Νικόλαος Παπαγεωργίου (Αθλόραμα), 2ος Αθανάσιος Κασπίρης (Αρίων), 3ος Θεόδωρος Προσκυνητόπουλος (Εσπερος 2004). ΚΟΡΙΤΣΙΑ 800μ.: 1. Μαρία Παναγιωτοπούλου (ΓΣ Δύμης), 2. Μαρία Νικολοπούλου (Ολυμπιάδα), 3. Λυδία Πετσάλη (Αθλόραμα). 60μ.: 1. Μεταξία Γαλάνη (Φιλαθλητική Λέσχη Αιγίου), 2. Αναστασία Τσίκνα (Ολυμπιάδα), 3. Μαρία Παναγιωτοπούλου (ΓΣ Δύμης). Αλμα εις μήκος: 1. Γρηγορία Ζάγαρη (Αρίων), 2. Αλεξία Τσαρμποπούλου (Κούρος), 3. Αριάδνη Κατσάνου (Ολυμπιάδα). Στο δρομικό πρωτάθλημα κέρδισαν οι εξής αθλήτριες: 1. Μαρία Παναγιωτοπούλου (ΓΣ Δύμης), 2. Αλεξία Τσαρμποπούλου (Κούρος), 3. Αναστασία Τσίκνα (Ολυμπιάδα).

Τέλος στο κύπελλο αλμάτων αναπτυξιακών κατηγοριών Κ16 και Κ18 σημειώθηκαν αρκετά καλές επιδόσεις από τους αθλητές της περιοχής, σε ένα νέο θεσμό που σκοπό έχει να δώσει ακόμη περισσότερες αγωνιστικές εμπειρίες και δράσεις στους αθλητές των αναπτυξιακών κατηγοριών.

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου Δημήτρης Πεγλερίδης σχολίασε τα εξής: «Για την άψογη διοργάνωση να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν, τον τεχνικό μας σύμβουλο κ. Μπούσια, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου Βασίλη Καρανάσσο και Σοφία Κεκεμπάνου, τον φίλο Αγγελο Γιανναρακη και όλο το προσωπικό που εργάστηκε για τη διοργάνωση, αλλά και τους κριτές για την άψογη και ταχεία κρίση τους που συμβάλλουν ιδιαίτερα σε κάθε επιτυχημένο ιβέντ. Προσπαθούμε να κάνουμε βήματα μπροστά!».