Ενα Σάββατο γεμάτο στίβο στο Στάδιο – Πεγλερίδης: «Αψογη διοργάνωση, βήματα μπροστά»

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το Σάββατο 4/4 στο Παμπελοποννησιακό στάδιο το πρώτο τρίαθλο (δρομικό) ηλικιακής κατηγορίας Κ-14. Οι αθλητές αγωνίστηκαν στα αγωνίσματα των 60μ., 800μ. και άλμα εις μήκος.
Οι νικητές-τριες έχουν, ανά αγώνισμα, ως εξής:
ΑΓΟΡΙΑ
800μ.: 1. Αγαθοκλής Μανωλόπουλος (Αρίων), 2. Αθανάσιος Κασπίρης (Αρίων), 3. Νικόλαος Θεοφανόπουλος (Φιλαθλητική Λέσχη Αιγίου).
60μ.: 1. Αθανάσιος Κασπίρης (Αρίων), 2. Νικόλαος Παπαγεωργίου (Αθλόραμα), 3. Σωτήρης Κοντός (Αθηνόδωρος Αιγίου).
Αλμα εις μήκος: 1. Νικόλαος Παπαγεωργίου (Αθλόραμα), 2. Αθανάσιος Κασπίρης (Αρίων), 3. Θεόδωρος Προσκυνητόπουλος (Εσπερος 2004).
Στο δρομικό πρωτάθλημα νίκησαν οι εξής αθλητές: 1. Νικόλαος Παπαγεωργίου (Αθλόραμα), 2ος Αθανάσιος Κασπίρης (Αρίων), 3ος Θεόδωρος Προσκυνητόπουλος (Εσπερος 2004).
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
800μ.: 1. Μαρία Παναγιωτοπούλου (ΓΣ Δύμης), 2. Μαρία Νικολοπούλου (Ολυμπιάδα), 3. Λυδία Πετσάλη (Αθλόραμα).
60μ.: 1. Μεταξία Γαλάνη (Φιλαθλητική Λέσχη Αιγίου), 2. Αναστασία Τσίκνα (Ολυμπιάδα), 3. Μαρία Παναγιωτοπούλου (ΓΣ Δύμης).
Αλμα εις μήκος: 1. Γρηγορία Ζάγαρη (Αρίων), 2. Αλεξία Τσαρμποπούλου (Κούρος), 3. Αριάδνη Κατσάνου (Ολυμπιάδα).
Στο δρομικό πρωτάθλημα κέρδισαν οι εξής αθλήτριες: 1. Μαρία Παναγιωτοπούλου (ΓΣ Δύμης), 2. Αλεξία Τσαρμποπούλου (Κούρος), 3. Αναστασία Τσίκνα (Ολυμπιάδα).