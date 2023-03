Έντι Ράμα: «Νιώθουμε τον πόνο των αγαπημένων μας γειτόνων»

Τη λύπη του για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, εκφράζει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Νιώθουμε τον πόνο των αγαπημένων μας γειτόνων σε μια τόσο δύσκολη ώρα για το έθνος τους και συμμετέχουμε μαζί τους στις προσευχές και στα συλλυπητήριά στις οικογένειες των θυμάτων», γράφει ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Επίσης, ο Έντι Ράμα εξέφρασε τηλεφωνικά προς τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια ειλικρινή συλλυπητήρια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον Αλβανό πρωθυπουργό για την έκφραση αλληλεγγύης απέναντι σε αυτή την τραγωδία.

So sad to hear about the loss of lives and the many wounded people on the last night tragic accident in Greece! We feel the pain of our dear neighbours in such a heavy hour for their nation and join them in their prayers and in the condolences to the families of the victims🇦🇱😥🇬🇷

— Edi Rama (@ediramaal) March 1, 2023