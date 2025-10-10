Εντυπωσιακή επίδειξη drone στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο περίπτερο της Patras Drone Academy

Οι φοιτητές ενθουσιάστηκαν με την πτήση επίδειξης στο φεστιβάλ “Welcome to UP 2025”

10 Οκτ. 2025 15:21
Pelop News

Ο χειριστής drone της «Π» και του pelop.gr, Κώστας Βικάτος, βρέθηκε το πρωί στο περίπτερο της Patras Drone Academy στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο του φεστιβάλ υποδοχής φοιτητών “Welcome to UP 2025”.

Τον κ. Βικάτο υποδέχτηκε ο ιδιοκτήτης της σχολής, Δημήτρης Κουκούτσης, ο οποίος παρουσίασε στους φοιτητές τη δραστηριότητα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Patras Drone Academy.

Η παρουσία του pelop.gr και η πτήση επίδειξης που ακολούθησε από τον έμπειρο χειριστή προσέλκυσαν το ενδιαφέρον πολλών φοιτητών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τις δυνατότητες των σύγχρονων drones.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών, που στόχο έχουν να υποδεχθούν τη νέα φοιτητική χρονιά με δημιουργικότητα και καινοτομία.

