Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!

21 Απρ. 2026 7:30
Pelop News

Σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα: Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξω, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα, Ιανουάριος, Ιανός, Ιανή, Φαίστος, Φαιστή και Φαιστίνα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγία Αλεξάνδρα, καθώς και των μαρτύρων Απολλώς, Ισαακίου και Κοδράτου.

Η Αγία Αλεξάνδρα ήταν σύζυγος του Ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανός και έζησε την περίοδο των διωγμών κατά των Χριστιανών. Σύμφωνα με την παράδοση, διακρινόταν για την ευσπλαχνία και τη φιλάνθρωπη στάση της, σε αντίθεση με τη σκληρότητα του αυτοκράτορα.

Κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων του Άγιος Γεώργιος, η ίδια φέρεται να εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή της και να ομολόγησε την πίστη της στον Χριστό. Η στάση αυτή προκάλεσε την οργή του αυτοκράτορα, ο οποίος διέταξε τη σύλληψη και τη φυλάκισή της.

Η Αγία Αλεξάνδρα πέθανε στη φυλακή το 303 μ.Χ., λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του Αγίου Γεωργίου. Το παράδειγμά της ακολούθησαν και οι ακόλουθοί της, Απολλώς, Ισαάκιος και Κοδράτος, οι οποίοι επίσης μαρτύρησαν για την πίστη τους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:50 Στο Πακιστάν ο Βανς, ξεκινούν οι συζητήσεις με το Ιράν
10:48 Πάτρα: Εκδήλωση για την ενδοσχολική βία
10:46 Πάτρα: Νεκρή η 59χρονη που κατέρρευσε σε κατάστημα της Ρήγα Φεραίου
10:41 Αγία Βαρβάρα: Χειροπέδες σε δύο 24χρονους μετά από ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων
10:40 Μεξικό: Τραγωδία στις πυραμίδες Τεοτιουακάν ΒΙΝΤΕΟ
10:36 Κοινο_Τοπία: Βιωματικό εργαστήρι στην Πάτρα: «Η Ισχύς εν τη Ενώσει»
10:27 Δημοσκόπηση Interview: Έκπληξη με το κόμμα Καρυστιανού στην τρίτη θέση
10:24 ΗΠΑ: Δείτε για ποιο λόγο παραιτήθηκε η Υπουργός Εργασίας του Τραμπ
10:18 Ευρωλίγκα: Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη του Παναθηναϊκού
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για τα ζώδια
10:06 Καταγγελίες από την «Ώρα Πατρών» για τον βανδαλισμό στο μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα
10:00 Δυτική Ελλάδα: Δίχτυ προστασίας για τα θύματα έμφυλης βίας
9:52 Συντάξεις Μαΐου 2026: Δείτε τις ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους δικαιούχους, ποιοι πληρώνονται πρώτοι
9:44 ΑΣΕΠ: Αντίστροφη μέτρηση για 4.800 μόνιμες προσλήψεις, οι ειδικότητες
9:33 Υπόθεση Μυρτώς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες συλλήψεις
9:25 7,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 6 τραυματίες και προειδοποίηση για μεγα-σεισμό
9:16 Eurovision 2026: Εντυπωσιακό φινάλε στο promo tour του Akyla σε Λονδίνο και Βουκουρέστι
9:08 Διεθνείς αγορές: Υποχωρεί το πετρέλαιο εν μέσω διπλωματικού πυρετού
8:58 «Μικρά Μετέωρα»: Η αναγέννηση των Χασίων μέσα από τον εναλλακτικό τουρισμό
8:49 Τραμπ: «Ολοκληρωτική καταστροφή» των πυρηνικών του Ιράν, νέα μετωπική επίθεση στα ΜΜΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
