Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!

Σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα: Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξω, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα, Ιανουάριος, Ιανός, Ιανή, Φαίστος, Φαιστή και Φαιστίνα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγία Αλεξάνδρα, καθώς και των μαρτύρων Απολλώς, Ισαακίου και Κοδράτου.

Η Αγία Αλεξάνδρα ήταν σύζυγος του Ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανός και έζησε την περίοδο των διωγμών κατά των Χριστιανών. Σύμφωνα με την παράδοση, διακρινόταν για την ευσπλαχνία και τη φιλάνθρωπη στάση της, σε αντίθεση με τη σκληρότητα του αυτοκράτορα.

Κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων του Άγιος Γεώργιος, η ίδια φέρεται να εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή της και να ομολόγησε την πίστη της στον Χριστό. Η στάση αυτή προκάλεσε την οργή του αυτοκράτορα, ο οποίος διέταξε τη σύλληψη και τη φυλάκισή της.

Η Αγία Αλεξάνδρα πέθανε στη φυλακή το 303 μ.Χ., λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του Αγίου Γεωργίου. Το παράδειγμά της ακολούθησαν και οι ακόλουθοί της, Απολλώς, Ισαάκιος και Κοδράτος, οι οποίοι επίσης μαρτύρησαν για την πίστη τους.

