Επικοινωνία Μπλίνκεν – Αμπάς: Τα συλλυπητήρια του Αμερικανού υπουργού εξωτερικών για τα θύματα στο νοσοκομείο της Γάζας

Ο Αμερικανός υπουργός Eξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, επικοινώνησε με τον πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς για την φονική έκρηξη στο νοσοκομείο στην Γάζα.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ μίλησε με τον Αμπάς, μεταδίδει το CNN, «για να εκφράσει τα βαθιά συλλυπητήριά του για τις ζωές αμάχων που χάθηκαν από την έκρηξη στο νοσοκομείο Al-Ahli στην πόλη της Γάζας», σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ.

«Ο υπουργός εξέφρασε τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον παλαιστινιακό λαό, τονίζοντας ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς δεν εκπροσωπούν τους Παλαιστίνιους ή τις νόμιμες προσδοκίες τους για αυτοδιάθεση και ίσα μέτρα αξιοπρέπειας, ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης», ανέφερε το κείμενο που διαβάστηκε σήμερα.

Το τηλεφώνημα μεταξύ Μπλίνκεν και Αμπάς ακολούθησε προηγούμενη συνάντηση στο Αμμάν πριν από την έκρηξη στο νοσοκομείο, κατά την οποία φέρεται να σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι. Οι αρχές στη Γάζα δήλωσαν ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από την έκρηξη, ενώ οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας διαβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες τους έδειξαν ότι επρόκειτο για μια «αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλων» από την παλαιστινιακή ομάδα Ισλαμική Τζιχάντ.

Spoke with Palestinian Authority President Abbas to express the United States’ profound condolences for the civilian Palestinian lives lost in the explosion at the Al Ahli Anglican hospital in Gaza City.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 18, 2023