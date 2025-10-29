Επίθεση με μολότοφ στο γραφείο του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη: «Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται», δηλώνει η ΝΔ ΦΩΤΟ

Άγνωστοι επιτέθηκαν με μολότοφ στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, στον Άγιο Δημήτριο, προκαλώντας φωτιά στην είσοδο του κτιρίου ενώ εντός βρίσκονταν εργαζόμενοι. Την επίθεση καταδίκασε με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

Επίθεση με μολότοφ στο γραφείο του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη: «Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται», δηλώνει η ΝΔ ΦΩΤΟ
29 Οκτ. 2025 12:25
Pelop News

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, άγνωστοι δράστες πέταξαν μολότοφ στην πόρτα του γραφείου, προκαλώντας φωτιά στην είσοδο τη στιγμή που εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εσωτερικό.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Επίθεση με μολότοφ στο γραφείο του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη: «Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται», δηλώνει η ΝΔ ΦΩΤΟ Επίθεση με μολότοφ στο γραφείο του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη: «Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται», δηλώνει η ΝΔ ΦΩΤΟ

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για «φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων» και καλώντας όλα τα κόμματα να εκφράσουν «καθαρά και δυνατά» την αποδοκιμασία τους.

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού», αναφέρει η ανακοίνωση. Και καταλήγει με το μήνυμα: «Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται.»

Επίθεση με μολότοφ στο γραφείο του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη: «Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται», δηλώνει η ΝΔ ΦΩΤΟ Επίθεση με μολότοφ στο γραφείο του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη: «Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται», δηλώνει η ΝΔ ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:14 «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
16:12 Φοινικούντα: Η ανιψιά του 68χρονου ζητά άρση απορρήτου του τηλεφώνου της
16:04 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ρήγας Θανασάς στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη – Και οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι μαζί του
15:56 Δημήτρης Ανάγνου: Λεβέντης σε όλα του! – Έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε
15:53 Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!
15:48 Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα
15:40 Συνελήφθη οπαδός που έδωσε φωτοβολίδες στον 12χρονο γιο του στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
15:32 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών
15:24 Ψηφίστηκε το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
15:16 Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SANDLÖPARE
15:08 Πάτρα: Πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ στο Θέατρο Μπάρρυ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου
15:01 Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
15:00 Μικρές χωματερές στην Πάτρα: Καθαριότητα εκτός ελέγχου
14:58 Διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
14:55 Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο – Θα γελάσουμε καλά στην Εξεταστική»
14:45 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»
14:45 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αεροδρόμια Αράξου και Νέας Αγχιάλου
14:39 Σφοδρή σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αντεγκλήσεις, βαριές εκφράσεις και πολιτικά υπονοούμενα
14:37 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Γραμματίκας με τον Αντώνη Κουνάβη
14:35 Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: «Έφυγε» από τη ζωή ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ