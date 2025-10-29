Επίθεση με μολότοφ στο γραφείο του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη: «Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται», δηλώνει η ΝΔ ΦΩΤΟ

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, άγνωστοι δράστες πέταξαν μολότοφ στην πόρτα του γραφείου, προκαλώντας φωτιά στην είσοδο τη στιγμή που εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εσωτερικό.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για «φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων» και καλώντας όλα τα κόμματα να εκφράσουν «καθαρά και δυνατά» την αποδοκιμασία τους.

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού», αναφέρει η ανακοίνωση. Και καταλήγει με το μήνυμα: «Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται.»

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



