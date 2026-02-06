ΕΣΠΑ: 26 εκατ. ευρώ για μεταποίηση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Δράση συνολικού προϋπολογισμού 26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ ανοίγει για τη μεταποίηση, εμπορία και μεταφορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου 2026.

Η δράση «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» στοχεύει σε πέντε βασικές κατευθύνσεις:

Ίδρυση νέων μονάδων και επέκταση / εκσυγχρονισμός υφιστάμενων, με έμφαση στη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (ενεργειακή απόδοση, ΑΠΕ, μείωση εκπομπών, διαχείριση αποβλήτων, μείωση πλαστικών)

Μείωση λειτουργικού κόστους

Μετάβαση σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας και αξιοποίηση υποπροϊόντων / προϊόντων μη ανθρώπινης κατανάλωσης

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για βιωσιμότητα, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) – φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις, συλλογικοί φορείς και οργανώσεις – που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και αναλαμβάνουν την υλοποίηση και το κόστος της επένδυσης.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υπό σύσταση εταιρειών, καθώς και επιχειρήσεων μεγαλύτερων από την κατηγορία ΜμΕ.

Τι χρηματοδοτείται (ενδεικτικά)

Αγορά γης (μη οικοδομημένης ή οικοδομημένης)

Κτίρια, εγκαταστάσεις & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Αγορά & αναβάθμιση εγκαταλελειμμένων / πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Λιμενικά έργα

Μηχανολογικός & παραγωγικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός για επεξεργασία, συσκευασία, συντήρηση & εξυγίανση οστράκων

Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής & μηχανοργάνωσης

Εργαστηριακός εξοπλισμός, ποιοτικός έλεγχος, έρευνα

Συστήματα ασφαλείας & πυρόσβεσης

Μεταφορικά μέσα

Μελέτες, έρευνες αγοράς, βελτίωση ποιότητας

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, νερού & διαχείρισης αποβλήτων

Όρια προϋπολογισμού

Ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 200.000 € (κάτω από αυτό απορρίπτεται η πρόταση)

επιλέξιμος προϋπολογισμός: (κάτω από αυτό απορρίπτεται η πρόταση) Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 6.000.000 € (ποσά πάνω από αυτό καλύπτονται ως ιδιωτική συμμετοχή)

Προτάσεις μικρότερες των 200.000 € μπορούν να υλοποιηθούν μέσω των Τοπικών Στρατηγικών Αλιείας (ΤΑΠΤΟΚ – CLLD).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΠΑ και η δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αλιείας, Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας 2021–2027.

