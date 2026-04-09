Ευρωλίγκα: Που θα δείτε τις κρίσιμες μονομαχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Η σημερινή είναι η 37η αγωνιστική για την Ευρωλίγκα
Η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση σήμερα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα πριν από το Άγιο Πάσχα και αμφότερες δίνουν κρίσιμα παιχνίδια.[contaisu_summary]
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague (19:30, Novasports 4)
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 24-12, ενώ εκείνη του Δημήτρη Ιτούδη στην τέταρτη με 22-13, έχοντας παιχνίδι λιγότερο.
Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Εβάν Φουρνιέ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις, ενώ η Χάποελ τους Τάιλερ Ένις, Τόμερ Γκίνατ και Ιτάι Σέγκεβ.
Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague (21:45, Novasports Prime)
Οι πράσινοι βρίσκονται στην έκτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 21-15, ενώ οι Ισπανοί στη δεύτερη με 23-13.
Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ οι απουσίες του τριφυλλιού, Ντε Λαρέα, Λόπεθ-Αροστέγκι εκείνες της Βαλένθια.
