Ευρωλίγκα: Που θα δείτε τις κρίσιμες μονομαχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση σήμερα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα πριν από το Άγιο Πάσχα και αμφότερες δίνουν κρίσιμα παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague (19:30, Novasports 4)

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 24-12, ενώ εκείνη του Δημήτρη Ιτούδη στην τέταρτη με 22-13, έχοντας παιχνίδι λιγότερο.

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Εβάν Φουρνιέ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις, ενώ η Χάποελ τους Τάιλερ Ένις, Τόμερ Γκίνατ και Ιτάι Σέγκεβ.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague (21:45, Novasports Prime)

Οι πράσινοι βρίσκονται στην έκτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 21-15, ενώ οι Ισπανοί στη δεύτερη με 23-13.

Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ οι απουσίες του τριφυλλιού, Ντε Λαρέα, Λόπεθ-Αροστέγκι εκείνες της Βαλένθια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



