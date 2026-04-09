Ευρωλίγκα: Που θα δείτε τις κρίσιμες μονομαχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Η σημερινή είναι η 37η αγωνιστική για την Ευρωλίγκα

Ευρωλίγκα: Που θα δείτε τις κρίσιμες μονομαχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
09 Απρ. 2026 10:45
Pelop News

Η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση σήμερα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα πριν από το Άγιο Πάσχα και αμφότερες δίνουν κρίσιμα παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague (19:30, Novasports 4)

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 24-12, ενώ εκείνη του Δημήτρη Ιτούδη στην τέταρτη με 22-13, έχοντας παιχνίδι λιγότερο.

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Εβάν Φουρνιέ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις, ενώ η Χάποελ τους Τάιλερ Ένις, Τόμερ Γκίνατ και Ιτάι Σέγκεβ.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός  αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague (21:45, Novasports Prime)

Οι πράσινοι βρίσκονται στην έκτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 21-15, ενώ οι Ισπανοί στη δεύτερη με 23-13.

Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ οι απουσίες του τριφυλλιού, Ντε Λαρέα, Λόπεθ-Αροστέγκι εκείνες της Βαλένθια.

10:45 Ευρωλίγκα: Που θα δείτε τις κρίσιμες μονομαχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
