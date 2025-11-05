Ευρωζώνη: Απογειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης για τον Οκτώβριο

Με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάιο του 2023 αναπτύχθηκε η οικονομία της ευρωζώνης τον περασμένο μήνα, αφήνοντας πίσω το μοτίβο τις υποτονικής επέκτασης, με ώθηση από την επιτάχυνση στον κλάδο των υπηρεσιών και τη βελτιωμένη ζήτηση.

Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (Purchasing Managers’ Index – PMI) της HCOB, που καταρτίζεται από την S&P Global, σκαρφάλωσε στις 52,5 μονάδες τον Οκτώβριο από τις 51,2 μονάδες, σηματοδοτώντας τον 10ο συνεχόμενο μήνα οικονομικής επέκτασης.

Παράλληλα, έφτασε και το υψηλότερο επίπεδό του εδώ και σχεδόν δυόμιση χρόνια (29 μήνες).

Υπενθυμίζεται ότι το επίπεδο του 50 στον δείκτη διαχωρίζει τις περιοχές ανάπτυξης και συρρίκνωσης.

Ο όγκος των νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 2,5 ετών, ωθούμενος αποκλειστικά από τον τομέα των υπηρεσιών, ενώ οι παραγγελίες στον τομέα της μεταποίησης παρέμειναν στάσιμες.

Ο σύνθετος δείκτης νέων παραγγελιών αυξήθηκε στο 52,1 από 50,6.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αύξησαν δε την δραστηριότητά τους στο 53 από 51,3 του Σεπτεμβρίου, φτάνοντας σε υψηλό 17 μηνών.

“Επιτέλους, υπάρχει κάτι θετικό να αναφέρουμε για την οικονομία της ευρωζώνης”, σχολίασε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank (HCOB), Σίρους ντε λα Ρούμπια. “Ο τομέας των υπηρεσιών σημείωσε ισχυρή άνοδο τον Οκτώβριο, ενώ όσον αφορά τις νέες εργασίες, θα πρέπει να ανατρέξουμε στον Μάιο του περασμένου έτους για να διαπιστώσουμε μια παρομοίως ισχυρή αύξηση”.

Η Ισπανία ηγήθηκε της κατάταξης στην ευρωζώνη, με μέτρηση του σύνθετου PMI στο 56, η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 10 μηνών, ενώ η οικονομία της Γερμανίας επέδειξε εντυπωσιακή δυναμική με άνοδο στις 53,9 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δυόμισι ετών.

Η Ιταλία και η Ιρλανδία κατέγραψαν επίσης ισχυρή ανάπτυξη στο 53,1 και 53,7 αντίστοιχα. Αντίθετα, η Γαλλία παρέμεινε η μοναδική μεγάλη οικονομία της ευρωζώνης με συρρίκνωση, καθώς ο δείκτης υποχώρησε στο χαμηλό οκταμήνου των 47,7 μονάδων.

“Η Γαλλία σαφώς βάζει φρένο στην οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης. Από την άλλη όμως, δεν είναι μόνο η Γερμανία όπου ο ρυθμός επέκτασης έχει αυξηθεί σημαντικά. Ακόμα και αν εξαιρεθούν η Γερμανία και η Γαλλία, οι σύνθετοι δείκτες PMI για την υπόλοιπη ευρωζώνη δείχνουν την ισχυρότερη ανάπτυξη εδώ και δυόμισι χρόνια”, πρόσθεσε ο Ντε λα Ρούμπια.

