Εξάρχεια: Άνδρας απείλησε γυναίκα με όπλο μετά από καυγά

Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Στουρνάρη στα Εξάρχεια, όταν ένας άνδρας φέρεται να απείλησε με όπλο μια γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε με έντονη λογομαχία, με τον άνδρα να απειλεί τη γυναίκα και, υπό την απειλή όπλου, να την αναγκάζει να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο που οδηγούσε φίλος του. Αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού ειδοποίησαν άμεσα την Άμεση Δράση.

Η γυναίκα, η οποία εργάζεται σε κατάστημα της περιοχής, βρισκόταν σε διάλειμμα τη στιγμή του περιστατικού. Όπως προκύπτει, δεχόταν επανειλημμένες βιντεοκλήσεις από τον άνδρα, στις οποίες δεν απαντούσε, γεγονός που φαίνεται πως προκάλεσε την αντίδρασή του.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα λίγο αργότερα στην οδό Αχαρνών. Εκεί, ο άνδρας είχε ήδη κατεβάσει τη γυναίκα από το αυτοκίνητο και οι δύο φέρονται να είχαν νέο έντονο διαπληκτισμό, πριν παρέμβουν.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκε αεροβόλο πιστόλι, ενώ ο ίδιος προσήχθη και οδηγήθηκε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

