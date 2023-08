Έξι ιδρυτικά μέλη του σπιράλ στο πλευρό του Πέτρου Ψωμά

Κλείνει το ψηφοδέλτιο της δημοτικής παράταξης ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου

Στην μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών συμμετέχουν για άλλη μια φορά έξι εκ των ιδρυτικών στελεχών του σπιράλ.

Και τα έξι στελέχη, επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, ενεργοί πολίτες της Πάτρας, βρίσκονται από το 2019 δίπλα στον υποψήφιο Δήμαρχο Πατρέων, Πέτρο Ψωμά, πιστεύοντας στην δυναμική και το όραμα που έχει ο ίδιος όσο και η ομάδα του σπιράλ για την αλλαγή που χρειάζεται ο Δήμος της Πάτρας για τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα, στο ψηφοδέλτιο του σπιράλ εντάσσονται: η διαιτολόγος-διατροφολόγος Ιωάννα Βασιλακοπούλου η οποία πιστεύει στο moto «από την αδράνεια στην πράξη για την πόλη που ονειρεύομαι», ο εκπαιδευτικός Θάνος Ζητουνιάτης, ο οποίος επιθυμεί την «ΠΑΤΡΑ: (Π)ολυπολιτισμική, (Α)νθρωποκεντρική, (Τ)εχνολογική, (Ρ)ομαντική, (Α)ρμονική», ο επίσης εκπαιδευτικός Θεόδωρος Κούβελας, ο οποίος πιστεύει στη «διαφάνεια, καινοτομία και συνεργασία», ο Βαγγέλης Λυμπερόπουλος, στέλεχος διοίκησης για «μια Πάτρα με υπερήφανους κάτοικους», ο ελεύθερος επαγγελματίας Αλέξανδρος Νικολάου, ο οποίος πιστεύει ότι «όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος και ο δικηγόρος Χάρης Παπαχριστόπουλος για «να είμαστε υπερήφανοι για την Πάτρα μας».

ΟΙ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Βασιλακοπούλου Ιωάννα του Θεοδώρου

Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

#υγεία

«Από την αδράνεια στην πράξη, για την πόλη που ονειρεύομαι»

«Η Πάτρα είναι η πόλη που μεγάλωσα και η πόλη που αγαπώ. Δεν μπορώ να μένω άπραγη. Θεωρώ ευθύνη μου να προσφέρω. Θέλω δράση. Θέλω να δημιουργώ. Να κοιτάω μπροστά. Ως διαιτολόγος – διατροφολόγος, έρχομαι σε επαφή με τους νέους μέσα από ενημερωτικά σεμινάρια και ποικίλες δραστηριότητες όπως αθλητικούς αγώνες, επισκέψεις σε Δημοτικά Σχολεία και συλλογικές δράσεις, τα οποία αποτέλεσαν τον μείζονα παράγοντα για να ασχοληθώ με τις δημοτικές εκλογές και συγκεκριμένα με το σπιράλ του Πέτρου Ψωμά. Το σπιράλ είναι μια παράταξη με όραμα, όρεξη, ιδέες, διάθεση, διαλλακτικότητα, αλληλεγγύη, συνεννόηση, συνεργασία. Έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να δώσουν ζωή και άλλον αέρα στον τόπο μας. Ο Πέτρος Ψωμάς, «ο δικός μας Πέτρος» γνωρίζει καλά ότι ο δρόμος για την επιτυχία δεν είναι μοναχικός, γι’ αυτό, με κάθε τρόπο ωθεί τους νέους ανθρώπους να περάσουν από την αδράνεια στην πράξη, από την αποχή στη συμμετοχή. Η πόλη μας χρειάζεται τέτοιους νέους, ώστε να αναπτύξουν μια ομάδα συνεργασίας με δικαιοσύνη και σεβασμό για κάθε καλό.»

Η Ιωάννα Βασιλακοπούλου γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Είναι πτυχιούχος της σχολής Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «Διατροφή και Δημόσια Υγεία», από το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διπλωματική της εργασία αναφερόταν στη συσχέτιση της χρήσης συμπληρωμάτων διατροφής, της συμμόρφωσης στη Μεσογειακή Διατροφή και της εμφάνισης της υποτροπής νόσου σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Είναι Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Διαιτολογικής Υποστήριξης & Μεταβολικού Ελέγχου «Λόγω Διατροφής» Πάτρας και Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια στη διαχείριση υγείας και ζωής. Αρθρογραφούσε κατά το παρελθόν σε περιοδικά και εφημερίδες (City press, Forma, Παιδί και νέοι γονείς) και από το 2015-2020 στην εφημερίδα της ομογένειας του Chicago. Είναι επιστημονική συνεργάτιδα του περιοδικού «Λόγω διατροφής» ενώ είχε φιλοξενηθεί ανά περιόδους στα τηλεοπτικά μέσα Star Channel, Skai , Αχελώος, NGTV (Ελληνικό Κανάλι Νέας Υόρκης). Το 2012 ορίζεται ως ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας. Το 2015 διετέλεσε ως γραμματέας της Ένωσης Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Δυτικής Ελλάδος. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή κειμένων στα βιβλία, «360 διατροφικά tips για γυναίκες», «360 διατροφικά tips για άντρες», Γρηγοράκης Δ (Εκδόσεις Μίνωας), «Ημερολόγιο Διατροφής 2016», Επιστημονική Ομάδα Διατροφής. Είναι ιδρύτρια της ιστοσελίδας www.gaiasdiet.gr. Από το 2010 διατηρεί το ιδιωτικό της γραφείο και αντιμετωπίζει με επιτυχία ποικίλα περιστατικά διατροφικής διαταραχής.

Zητουνιάτης Αθανάσιος (Θάνος) του Ελευθέριου

Εκπαιδευτικός

#τεχνολογία

«ΠΑΤΡΑ: (Π)ολυπολιτισμική, (Α)νθρωποκεντρική, (Τ)εχνολογική, (Ρ)ομαντική, (Α)ρμονική»

«Συμμετέχω στις εκλογές γιατί θέλω να είμαι αρωγός στην προσπάθεια να γίνει η Πάτρα πόλος έλξης νέων που θα την επιλέξουν για να δημιουργήσουν το μέλλον τους σε μία ασφαλή, φιλική, έξυπνη και όμορφη πόλη. Τα τέσσερα χρόνια συμμετοχής μου στο σπιράλ γνώρισα μια αφοσιωμένη ομάδα που μελετά τα προβλήματα της πόλης, ακούει τους πολίτες, συγκρίνει λύσεις που εφαρμόστηκαν εδώ και αλλού, σκέφτεται το μέλλον της πόλης που αγαπά και έχει άξιο συντονιστή. Δε ζητώ τίποτα παραπάνω από τις διάφορες ομάδες των οποίων έχω αποτελέσει μέλος.»

Ο Θάνος Ζητουνιάτης έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Οντάριο του Καναδά. Πέρασε τα εφηβικά του χρόνια στην Ελλάδα, στη Λιβαδειά, ασχολούμενος με τον στίβο, το ραδιόφωνο και τον προγραμματισμό. Μετά το λύκειο μετακόμισε στην Αθήνα όπου εργαζόταν σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών διδάσκοντας Αγγλικά και σχεδιάζοντας εκπαιδευτική ύλη. Στην Πάτρα ήρθε ως φοιτητής στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και παράλληλα συνέχισε να εργάζεται σε κέντρα ξένων γλωσσών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, συνδύασε τις γνώσεις του στις θετικές επιστήμες και στη διδασκαλία της αγγλικής και επικεντρώθηκε στη διδασκαλία ακαδημαϊκών πιστοποιήσεων γλώσσας για μεταπτυχιακές σπουδές. Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση τον οδήγησε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Υπολογιστικά Συστήματα του ΕΑΠ. Είναι μέλος ομάδων που οργανώνουν events στην πόλη της Πάτρας όπως το TEDxPatras και το Patras Startup Weekend. Όταν δεν εργάζεται ασχολείται με την ξυλουργική, το χόκευ στον πάγο και τον σχεδιασμό παιχνιδιών.

Κούβελας Θεόδωρος του Γεωργίου

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

#τεχνολογία

«Διαφάνεια, καινοτομία και συνεργασία»

«Συμμετέχω ως υποψήφιος στις Δημοτικές Εκλογές 2023, έχοντας στόχο την ανάπτυξη της πόλης μας. Η εμπειρία μου από το πεδίο της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης, με εμπνέει ώστε να συμβάλλω στη δημιουργία μιας πιο δυναμικής και βιώσιμης πόλης. Θεωρώ ότι το σπιράλ είναι το όχημα για τον δρόμο που θέλω να ακολουθήσει η Πάτρα – μια συνεχής, ανοδική πορεία προς την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινότητα. Μια πόλη πιο φιλόξενη, δημοκρατική και καινοτόμο, που θα αντανακλά τις αξίες και τις ανάγκες των πολιτών της.»

Ο Θόδωρος Κούβελας γεννήθηκε στην Πάτρα το 1976. Σπούδασε Μηχανικός Πληροφορικής στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάστηκε στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα ως τεχνικός υπολογιστών και πληροφορικής. Από το 2002 εργάζεται ως μόνιμος καθηγητής πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει διατελέσει μέλος και πρόεδρος στην τοπική διοικούσα επιτροπή της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Λυμπερόπουλος Βαγγέλης του Χριστοφόρου

Στέλεχος Διοίκησης

#οικονομία

«Μια Πάτρα με υπερήφανους κάτοικους»

«Δεν μπορώ να βλέπω να κυβερνούν αυτή την πόλη, άνθρωποι που έχουν για προτεραιότητα το κόμμα τους αντί για την πόλη. Δεν μπορώ να βλέπω την πόλη μου να έχει πορεία προς την παρακμή σε κάθε διάσταση: λειτουργική, οικονομική, πολιτισμική και αισθητική. Δεν αντέχω να βλέπω τους κατοίκους της να είναι παραδομένοι στην παρακμή αυτή. Δεν μπορώ να παραμείνω αδρανής και αδιάφορος για τα προηγούμενα. Το σπιράλ είναι η πιο υγιής συγκέντρωση ανήσυχων κατοίκων που κοινός παρονομαστής τους είναι η αγάπη τους για την πόλη, η αγανάκτηση για την κατάντια της και η διάθεσή τους να αντιστρέψουν την πορεία της.»

Ο Βαγγέλης Λυμπερόπουλος γεννήθηκε στην Αυστραλία από πατρινούς γονείς, πριν από 55 χρόνια αλλά μεγάλωσε στην Πάτρα, από μικρή ηλικία. Έχει σπουδές στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει εργαστεί ως στέλεχος Εμπορικών Διευθύνσεων σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες με μια συνολική πορεία περίπου 30 χρόνων. Τώρα εργάζεται σε διοικητική θέση σε τοπική εμπορική και παραγωγική επιχείρηση με πανελλαδική εμβέλεια που τολμά και στρέφει το βλέμμα της προς την Ευρώπη. Λόγω της δουλειάς του, ταξιδεύει πολύ, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Η νοσταλγία που νοιώθει κάθε φορά που αφήνει την Πάτρα πάντα μετατρέπεται σε απογοήτευση όταν επιστρέφει, καθώς η απόσταση της πόλης μας από άλλες ευρωπαϊκές αλλά, κυρίως, και από άλλες ελληνικές μεγαλώνει διαρκώς, με την Πάτρα να είναι αυτή που μένει πιο πίσω. Γι’ αυτό και το 2019 αποφάσισε να ενώσει τη διάθεσή του για αντιστροφή αυτής της πορείας με τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη του σπιράλ και τον Πέτρο Ψωμά και συμμετείχε ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της νεοφώτιστης δημοτικής παράταξης. Είναι παντρεμένος με τη Νηπιαγωγό, Μαρία Σουλβατζή και έχει 2 κόρες, την Έλλη και τη Μυρτώ, που είναι και οι δύο φοιτήτριες σε Πανεπιστημιακές Σχολές.

Νικολάου Αλέξανδρος του Δημητρίου

Ελεύθερος Επαγγελματίας

#αθλητισμός

«Where is a will, there is a way (όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος)!»

«Δηλώνω παρών στις Δημοτικές Εκλογές και αναλαμβάνω δράση συμμετέχοντας στο σπιράλ, μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία για την Πάτρα που αγαπάμε, για την πόλη στην οποία ζούμε και εργαζόμαστε. Η τύχη φαίνεται να είναι στα χέρια μας. Εμείς θα αποφασίζουμε για εμάς. Για να γίνει η Πάτρα μια ζωντανή και όμορφη πόλη, για την οποία θα είμαστε περήφανοι»

Ο Αλέξανδρος Νικολάου είναι ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρεί το δικό του κουρείο. Λόγω επαγγέλματος έχει άμεση επαφή με τον κόσμο και τα τοπικά προβλήματα. Είναι ενεργός πολίτης έχοντας εμπειρία μέσα από το Δ.Σ. πολλών σωματείων και συλλόγων. Είναι παντρεμένος και έχει 4 παιδιά.

Παπαχριστόπουλος Χαράλαμπος (Χάρης) του Ιωάννη

Δικηγόρος

#υποδομές

«Για να είμαστε υπερήφανοι για την Πάτρα μας»

«Η Πάτρα, η πόλη που γεννήθηκα, μεγάλωσα, η πόλη που ξεκίνησα και εξασκώ μέχρι σήμερα τη δικηγορία, που έκανα οικογένεια και νοιάζομαι για το μέλλον της, ήταν για μένα πάντα το σημείο αναφοράς και το μέτρο σύγκρισης, όσο κι αν ταξίδεψα σ’ Ανατολή και Δύση. Αλλού κέρδιζε, αλλού έχανε. Κάθε φορά που “κέρδιζε”, ένιωθα υπερήφανος. Και κάθε φορά που “έχανε”, γεννιόταν μέσα μου ένα στοίχημα, μία πρόκληση: Γιατί “έχασε”; Πώς θα μπορούσε να “κερδίσει”; Τί θα μπορούσα να κάνω για να “κερδίσει” και να είμαι υπερήφανος; Πιστεύω πραγματικά ότι στηρίζοντας τον Πέτρο Ψωμά θα έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε ξανά και ξανά υπερήφανοι για την Πάτρα μας, η οποία αξίζει να κερδίζει. Και ο Πέτρος Ψωμάς ξέρει να κερδίζει και το έχει αποδείξει».

O Χάρης Παπαχριστόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1972 και μεγάλωσε στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Σπούδασε στη Νομική Αθηνών και εργάζεται ως δικηγόρος στην Πάτρα. Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Ζωή Κολοκούρη και έχουν δύο παιδιά.