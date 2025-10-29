Έξοδος 28ης Οκτωβρίου: 6 νεκροί φέτος αντί για 14 πέρυσι

Σε μια χώρα όπου τα θανατηφόρα τροχαία αποτελούν μάστιγα τις τελευταίες δεκαετίες, η είδηση ότι κατά τη φετινή έξοδο της 28ης Οκτωβρίου μειώθηκαν σημαντικά, είναι αν μη τι άλλο ευχάριστη – βέβαια υπάρχει αρκετός ακόμη δρόμος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, σημαντικά μειωμένος ήταν φέτος ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων κατά την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου. Ειδικότερα, την περίοδο από την Παρασκευή 24 έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 καταγράφηκαν 6 θανατηφόρα τροχαία με ισάριθμους νεκρούς, έναντι 14 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το γεγονός αυτό υπογράμμισε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο:

«Φέτος, χάρη και στον σχεδιασμό της Τροχαίας αλλά και στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα θανατηφόρα δυστυχήματα στο τετραήμερο -πέρυσι ήταν τριήμερο- ήταν λιγότερα από τα μισά σε σχέση με πέρυσι, μια σημαντική πρόοδος. Και νομίζω ότι όταν θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε μαζί με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό τον απολογισμό των στατιστικών στοιχείων για το έτος, θα πάρουμε δύναμη από το γεγονός ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, με πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, αλλά είναι σαφές ότι κάτι αλλάζει στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς και του περιορισμού των θανατηφόρων ατυχημάτων».

Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι «είμαστε στον σωστό δρόμο για την αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς και τη μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων», καθώς «φέτος, και χάρη στον σχεδιασμό της Τροχαίας και στον νέο ΚΟΚ, τα θανατηφόρα δυστυχήματα στο 4ήμερο ήταν λιγότερο από τα μισά σε σχέση με πέρυσι που ήταν 3ήμερο».

Αναλυτικά, τα περιστατικά σημειώθηκαν:

● 25 Οκτωβρίου: Χανιά (1)

● 26 Οκτωβρίου: Φωκίδα (1), Θεσσαλονίκη (1), Ευρυτανία (1), Αττική (1) – σύνολο 4

● 27 Οκτωβρίου: Ζάκυνθος (1)

Στις 24 και 28 Οκτωβρίου δεν καταγράφηκαν θανατηφόρα τροχαία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πέρυσι, κατά την αντίστοιχη έξοδο της εθνικής επετείου, οι 14 θάνατοι καταγράφηκαν σε τρεις ημέρες. Φέτος, οι 6 νεκροί αφορούν περίοδο τεσσάρων ημερών.

