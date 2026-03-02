Φάμελλος: Να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για το Ιράν – «Ρητή δέσμευση ότι δεν θα εμπλακεί η Ελλάδα»

Σε πολιτική πρωτοβουλία για το ζήτημα του Ιράν καλεί την κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος, ζητώντας τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και ρητή δέσμευση ότι η Ελλάδα δεν θα έχει καμία εμπλοκή στη σύγκρουση.

Από το Ηράκλειο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτήρισε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν «ακραία ανησυχητική εξέλιξη», επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή ζήτησε ενημέρωση από τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Προτεραιότητα η ασφάλεια των Ελλήνων»

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η ασφαλής αποχώρηση των Ελλήνων πολιτών από τις περιοχές που εμπλέκονται, ενώ έκανε λόγο για σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη ενημέρωσης και πρωτοβουλιών, σημειώνοντας ότι «βλέπουμε μόνο μεγαλόστομες δηλώσεις», ενώ –όπως είπε– η Ελλάδα απουσιάζει τόσο από ευρωπαϊκές όσο και από διεθνείς διεργασίες.

Κάλεσμα για συνεννόηση

«Στον βαθμό της συνέπειας απέναντι στα σοβαρά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να καλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ώστε να υπάρξει ενημέρωση και συνεννόηση για ένα τόσο κρίσιμο θέμα», τόνισε.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να επιλυθούν στο επίπεδο των διεθνών θεσμών, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι η στάση που εξυπηρετεί τόσο το εθνικό συμφέρον όσο και την ειρήνη.

