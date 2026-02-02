Φάμελλος: Συνάντηση με Βαρθολομαίο – Στήριξη ΣΥΡΙΖΑ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Φάμελλος εξέφρασε τη σταθερή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και προσωπικά στον Παναγιώτατο, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και την αμφισβήτηση του ρόλου του από ρωσικές κρατικές υπηρεσίες.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτενώς τα κρίσιμα διεθνή ζητήματα της περιόδου, μεταξύ των οποίων:

η ειρήνη και η ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο

οι ένοπλες συρράξεις και η υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου

οι διώξεις των Χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή

η κλιματική κρίση

ο ρόλος και η θέση της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο δυσμενές διεθνές περιβάλλον

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα μηνύματα ειρήνης και αδελφοσύνης που εξέπεμψαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ κατά την πρόσφατη συνάντησή τους.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ενημερώθηκε επίσης από τον Παναγιώτατο για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς και για τις πρωτοβουλίες του σε θέματα διαθρησκειακού διαλόγου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οικολογίας και ενότητας της Ορθοδοξίας ως Μητέρας Εκκλησίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε πρόσκληση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για επίσημη επίσκεψη στο Φανάρι.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης, καθώς και ο πρώην υφυπουργός και υπεύθυνος του τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιάννης Αμανατίδης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



