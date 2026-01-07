Φάμελλος: Ζήτησε εξηγήσεις από Φαραντούρη για Καρυστιανού

Επικοινωνία με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, είχε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με δηλώσεις που αποδόθηκαν στον ίδιο και αφορούσαν ενδεχόμενο πολιτικό «άνοιγμα» προς τη Μαρία Καρυστιανού. Την αποκάλυψη έκανε αργά το βράδυ της Δευτέρας ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, ο Νικόλας Φαραντούρης διαβεβαίωσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι παραμένει μέλος του κόμματος και ότι προτίθεται να αποσαφηνίσει άμεσα τη στάση του, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Νωρίτερα, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, είχε προαναγγείλει σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ότι θα υπάρξει επικοινωνία της ηγεσίας με τον ευρωβουλευτή, προκειμένου να ζητηθούν εξηγήσεις για τις τοποθετήσεις του.

Σε σχετική ερώτηση για το πώς μπορεί ένας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζεται να συζητά δημόσια ενδεχόμενη ένταξη ή σύμπλευση με έναν νέο πολιτικό σχηματισμό, ο κ. Θεοχαρόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στον ρόλο της Μαρίας Καρυστιανού, τονίζοντας ότι ο αγώνας της ίδιας και των συγγενών των θυμάτων ανέδειξε κρίσιμα ζητήματα και κινητοποίησε ευρύτερα την κοινωνία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασικός πολιτικός αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η Νέα Δημοκρατία και ότι, κατά την άποψή του, η χώρα χρειάζεται έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο, απορρίπτοντας λογικές περαιτέρω κατακερματισμού του πολιτικού χώρου και γενικευμένης απαξίωσης του πολιτικού συστήματος. Όπως ανέφερε, στόχος της ηγεσίας είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι θέσεις του ευρωβουλευτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικόλας Φαραντούρης, σε συνέντευξή του στις 5 Ιανουαρίου στον ΣΚΑΪ, είχε χαρακτηρίσει «καλοδεχούμενη» τη δημιουργία πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ότι προτίθεται να ενταχθεί σε αυτό.

