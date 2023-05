Φινλανδία: Κατέρρευσε πεζογέφυρα στην πόλη Έσποου – Τραυματίστηκαν πολλά παιδιά

Κατέρρευσε πεζογέφυρα σήμερα (11.5.2023) στην πόλη Έσποου της Φινλανδίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλά παιδιά που βρίσκονταν εκεί, ανακοίνωσε η νοσοκομειακή αρχή της φινλανδικής πρωτεύουσας.

Όπως επεσήμανε η υπηρεσία διασώσεων της περιοχής της πρωτεύουσας της Φινλανδίας, Ελσίνκι, περίπου 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την κατάρρευση της πεζογέφυρας.

Η πεζογέφυρα στο Έσποου της Φινλανδίας έπεσε ξαφνικά, ενώ στο σημείο υπήρχε αρκετός κόσμος.

Στην πλειονότητά τους οι τραυματίες ήταν παιδιά.

27 injured in Espoo city of #Finland, mostly children, as footbridge collapses pic.twitter.com/5of36obGUE

— RRN.world (@RRN_breaking) May 11, 2023