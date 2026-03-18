Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι στα προσυμπληρωμένα στοιχεία 

Τι πρέπει να ελέγξουν μισθωτοί και συνταξιούχοι στις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις 2026

18 Μαρ. 2026 22:40
Pelop News

Πάνω από 1,3 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις τους για το 2025, καθώς τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δεν είναι πάντα ακριβή. Η ΑΑΔΕ έχει συλλέξει πληροφορίες για εισοδήματα, καταθέσεις και άλλες οικονομικές κινήσεις, διαμορφώνοντας τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, ωστόσο οι φορολογούμενοι πρέπει να τις επιβεβαιώσουν πριν από την οριστική υποβολή.

Η διαδικασία εκκαθάρισης έχει ήδη ολοκληρωθεί για 1.357.222 δηλώσεις, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026, εκτός εάν οι υπόχρεοι υποβάλλουν διορθώσεις. Σε περίπτωση σφαλμάτων, η αρχική δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 15 Απριλίου, ενώ τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο μπορούν να υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν ειδικότερα:

  • Τους κωδικούς μείωσης φόρου, όπως οι 049-050 για ηλεκτρονικές αγορές.

  • Τις τεκμαρτές δαπάνες (ακίνητα, αυτοκίνητα κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να είναι υψηλότερες από τις πραγματικές.

  • Την ορθότητα των επιδομάτων που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος.

  • Τυχόν αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2025.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι ο προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της προσυμπληρωμένης δήλωσης. Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση νωρίτερα από τις 16 Απριλίου ή να αντιταχθούν σε αυτήν εντός 30 ημερών από την έναρξη της υποβολής.

Εάν μετά την κοινοποίηση της δήλωσης προκύψουν νέα στοιχεία που επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου, η δήλωση δεν οριστικοποιείται και ο φορολογούμενος πρέπει να υποβάλει δήλωση έως τις 15 Ιουλίου. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, η υποβολή τροποποιητικής μπορεί να επιφέρει πρόστιμα.

Η συμβουλή της ΑΑΔΕ προς τους φορολογούμενους είναι να ελέγχουν με προσοχή όλα τα στοιχεία πριν από την οριστικοποίηση της δήλωσής τους, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και πρόσθετοι φόροι.

