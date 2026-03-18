Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι στα προσυμπληρωμένα στοιχεία 

Πάνω από 1,3 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις τους για το 2025, καθώς τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δεν είναι πάντα ακριβή. Η ΑΑΔΕ έχει συλλέξει πληροφορίες για εισοδήματα, καταθέσεις και άλλες οικονομικές κινήσεις, διαμορφώνοντας τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, ωστόσο οι φορολογούμενοι πρέπει να τις επιβεβαιώσουν πριν από την οριστική υποβολή.

Η διαδικασία εκκαθάρισης έχει ήδη ολοκληρωθεί για 1.357.222 δηλώσεις, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026, εκτός εάν οι υπόχρεοι υποβάλλουν διορθώσεις. Σε περίπτωση σφαλμάτων, η αρχική δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 15 Απριλίου, ενώ τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο μπορούν να υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν ειδικότερα:

Τους κωδικούς μείωσης φόρου, όπως οι 049-050 για ηλεκτρονικές αγορές.

Τις τεκμαρτές δαπάνες (ακίνητα, αυτοκίνητα κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να είναι υψηλότερες από τις πραγματικές.

Την ορθότητα των επιδομάτων που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος.

Τυχόν αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2025.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι ο προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της προσυμπληρωμένης δήλωσης. Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση νωρίτερα από τις 16 Απριλίου ή να αντιταχθούν σε αυτήν εντός 30 ημερών από την έναρξη της υποβολής.

Εάν μετά την κοινοποίηση της δήλωσης προκύψουν νέα στοιχεία που επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου, η δήλωση δεν οριστικοποιείται και ο φορολογούμενος πρέπει να υποβάλει δήλωση έως τις 15 Ιουλίου. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, η υποβολή τροποποιητικής μπορεί να επιφέρει πρόστιμα.

Η συμβουλή της ΑΑΔΕ προς τους φορολογούμενους είναι να ελέγχουν με προσοχή όλα τα στοιχεία πριν από την οριστικοποίηση της δήλωσής τους, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και πρόσθετοι φόροι.

