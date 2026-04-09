Φωτιά στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του Ρίο: Ζημιές στην οροφή, σώθηκε η αγωνιστική πίστα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο, προκαλώντας φθορές στην οροφή αλλά χωρίς να επηρεάσει τον αγωνιστικό χώρο.

09 Απρ. 2026 18:41
Pelop News

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ποδηλατοδρόμιο που βρίσκεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της πόλης, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περίπου 80 πυροσβέστες με τη συνδρομή 20 οχημάτων επιχείρησαν για την κατάσβεση, μετά από κλήση που δέχθηκαν στις 04:17 τοπική ώρα, τη Μεγάλη Τετάρτη.

Μάχη με τις φλόγες για την προστασία του μουσείου

Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται και το Ολυμπιακό Μουσείο, το οποίο φιλοξενεί σημαντικά εκθέματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της πόλης. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επικεντρώθηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του χώρου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποτροπή καταστροφών στα αντικείμενα του μουσείου.

Χωρίς ζημιές η πίστα

Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η αρχική εκτίμηση δείχνει πως η αγωνιστική επιφάνεια δεν υπέστη ζημιές.

Όπως δήλωσε, η πίστα παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση και απαιτούνται μόνο εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πριν δοθεί ξανά σε χρήση το ποδηλατοδρόμιο.

Χωρίς τραυματισμούς – Υπό έλεγχο η κατάσταση

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι Αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε άλλα σημεία του Ολυμπιακού συγκροτήματος.

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται πυρκαγιά στο συγκεκριμένο κτίριο, καθώς το 2017 η οροφή είχε τυλιχθεί στις φλόγες δύο φορές, με τα περιστατικά να αποδίδονται τότε σε φαναράκια που είχαν αφεθεί στον ουρανό.

Έρευνα για τα αίτια

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της νέας πυρκαγιάς, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το περιστατικό σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αθλητικούς χώρους της Βραζιλίας.

