Φωτιά στον Έβρο: Πληροφορίες για 250 εγκλωβισμένους μετανάστες σε νησίδες

Μήνυμα εκτάκτου ανάγκης εξέδωσε η οργάνωση παροχής στήριξης σε πρόσφυγες Alarm Phone. Σύμφωνα με την ανάρτηση της οργάνωσης, οι μετανάστες έχουν εγκλωβιστεί σε δύο νησίδες στον Έβρο λόγω της φωτιάς που μαίνεται.

Όπως αναφέρει το Alarm Phone στο Twitter, πρόκειται για δύο ομάδες μεταναστών – περίπου 250 άτομα – που έχουν εγκλωβιστεί σε δύο διαφορετικές νησίδες του ποταμού.

«Οι φωτιές πλησιάζουν πολύ κοντά μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια το συντομότερο δυνατό» είναι το μήνυμα των μεταναστών.

Δείτε την ανάρτηση της οργάνωσης και ένα βίντεο, που, όπως σημειώνει, έστειλε ένας από τους μετανάστες που βρίσκεται στο σημείο.

We are in contact with 2 groups of ~250 people in total, who are stranded on different islets of the #Evros river! One group shared a video of the fires raging nearby. They say “The fires are getting very close to us now. We need help as soon as possible!”#φωτια #φωτιές #Εβρος pic.twitter.com/2CeEL4l3yG

— Alarm Phone (@alarm_phone) August 22, 2023