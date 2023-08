Φωτιές στη Χαβάη: Αναφορές για 36 νεκρούς – Στάχτη η ιστορική πόλη Λαχέινα – ΒΙΝΤΕΟ

Καταστροφή τεραστίων διαστάσεων αντιμετωπίζει η Χαβάη με τις φωτιές να μαίνονται και να αφήνουν στάχτες στο πέρασμά τους.

Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή που έχει προκληθεί στην παραθαλάσσια πόλη Λαχέινα στο Μάουι της Χαβάης από τις πυρκαγιές που συνεχίζουν να μαίνονται στο νησιωτικό σύμπλεγμα. Tην ίδια ώρα, ο τραγικός απολογισμός των πυρκαγιών που πλήττουν τα νησιά έχει εκτιναχθεί από 6 νεκρούς που ήταν εχθές σε 36 θύματα, αναφέρει το τοπικό μέσο Hawaii News Now.

Η ιστορική πόλη Λαχέινα, που υπήρξε κάποτε πρωτεύουσα του Βασιλείου του Χαβάης «έχει μετατραπεί ως επί το πλείστον σε στάχτη», όπως μεταδίδει το NBC News, βυθίζοντας στο πένθος τους κατοίκους για την απώλεια αυτού του σημαντικού κομματιού της ιστορίας του αρχιπελάγους. Ο θρήνος για όσα χάθηκαν και η αγωνία για το αύριο είναι τα αισθήματα που επικρατούν πλέον στο παραθαλάσσιο θέρετρο που πριν από λίγες μέρες έσφυζε από ζωή.

New video from Front Street shows virtually all of downtown Lahaina has been burned down. pic.twitter.com/i4ViDhz8K7

Εικόνες από δορυφόρο αποτυπώνουν την τεράστια καταστροδή στη Λαχέινα, που μέχρι πρόσφατα ήταν ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Αμερικάνους και όχι μόνο.

New satellite imagery from today of the fires on the Hawaiian island of #Maui. Seen here is the #Lahaina Banyan Court area. The before image is from June 25, 2023 and the after is from August 9, 2023. pic.twitter.com/P28Ue2jxXi

— Maxar Technologies (@Maxar) August 10, 2023