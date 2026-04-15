Fuel Pass 2026: Μέχρι πότε μένει ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για το Fuel Pass III, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή για όλους τους πολίτες έως και τις 30 Απριλίου 2026, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr/fuelpass με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ υπάρχει και δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα. Για την ηλεκτρονική αίτηση απαιτείται προηγουμένως εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Ποια είναι τα ποσά για τα αυτοκίνητα

Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, η επιδότηση φτάνει έως και τα 60 ευρώ αν επιλεγεί ψηφιακή χρεωστική κάρτα και η κύρια κατοικία βρίσκεται σε συγκεκριμένες νησιωτικές περιοχές, όπως οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, αλλά και ειδικές νησιωτικές ή απομακρυσμένες ενότητες όπως οι Σποράδες, η Θάσος, η Σκύρος, η Σαμοθράκη και η Αμμουλιανή. Αν ο δικαιούχος επιλέξει πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.

Για τους κατοίκους της υπόλοιπης Ελλάδας, η ενίσχυση για αυτοκίνητο είναι 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση σε IBAN.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ακριβά τα καύσιμα, φωτιά τα αεροπορικά: Στο τραπέζι νέο Market Pass και Fuel Pass

Ποια είναι τα ποσά για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα

Για τις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα, η επιδότηση ανέρχεται σε 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό για κατοίκους συγκεκριμένων νησιωτικών περιοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Αττικής, οι Σποράδες, η Θάσος, η Σκύρος, η Σαμοθράκη και η Αμμουλιανή.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα, οι δικαιούχοι με μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο λαμβάνουν 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ με πίστωση σε λογαριασμό.

Τι συμφέρει περισσότερο

Η επιλογή της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δίνει σε όλες τις κατηγορίες μεγαλύτερη ενίσχυση από την απλή τραπεζική κατάθεση. Η διαφορά φτάνει τα 10 ευρώ στα αυτοκίνητα και τα 5 ευρώ στις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας. Αυτό προκύπτει άμεσα από τα επίσημα ποσά της πλατφόρμας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Fuel Pass III είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 πρέπει να φτάνει έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέρα από το πρώτο.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσικλέτα-μοτοποδήλατο, αρκεί να έχει πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή να είναι αποδεδειγμένα μισθωτής μέσω leasing. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές από τέλη κυκλοφορίας.

Μέχρι πότε χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Όσοι επιλέξουν την ψηφιακή χρεωστική κάρτα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ποσό της επιδότησης έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Η κάρτα χρησιμοποιείται για αγορά καυσίμων, αλλά και για μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ταξί, χωρίς δυνατότητα ανάληψης μετρητών.

Έτσι, όσοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση για το Fuel Pass 2026, έχουν περιθώριο έως το τέλος του μήνα για να κατοχυρώσουν την ενίσχυση, επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που τους εξυπηρετεί περισσότερο.

