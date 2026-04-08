Γ’ Εθνική: Παναιγιάλειος και Θύελλα παίζουν ολόκληρη τη χρονιά

Παλιές καλές εποχές αναμένεται να ζήσει σήμερα (8/4) το Δημοτικό Στάδιο Αιγίου στο παιχνίδι της χρονιάς για τον Παναιγιάλειο μέχρι το επόμενο.

Η αιγιώτικη ομάδα υποδέχεται τη Ζάκυνθο (16.00) για την 5η και τελευταία αγωνιστική των play offs της Γ’ Εθνικής με τη «Μαύρη Θύελλα» και θέλει μόνο τη νίκη για να κατακτήσει τη δεύτερη θέση και να προκριθεί στην 3η φάση ώστε να διεκδικήσει την άνοδο στη Super League 2!

Με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, ο Παναιγιάλειος μένει εκτός.

Η γενική είσοδος για τους φιλάθλους είναι 10 ευρώ, τα εισιτήρια για γυναίκες και παιδιά (14-18 ετών) είναι 5 ευρώ, ενώ τα παιδιά ως 14 ετών θα εισέρχονται δωρεάν.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 14.45. Προκειμένου να μην μην δημιουργηθούν προβλήματα, η διοίκηση του Παναιγιαλείου καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν όσο το δυνατόν νωρίτερα στο γήπεδο και να προμηθευτούν εγκαίρως το εισιτήριό τους.

Ο προπονητής της ομάδας, Φώντας Καζακόπουλος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, όπως και ο τεχνικός της Ζακύνθου, Γιάννης Αποστολίδης.

Διαιτητής θα είναι ο Αγγελος Μπακογιάννης από την Αθήνα, ο οποίος είχε διευθύνει και το παιχνίδι της κανονικής περιόδου Παναιγιάλειος – Ζάκυνθος 2-2.

Κρίνονται τα πάντα για τη Θύελλα

«Αίμα και άμμος» είναι επίσης και το σημερινό παιχνίδι της Θύελλας Πατρών με το Λουτράκι (γηπ. Φ. Αραβαντινός, 16.00). Η πατρινή ομάδα θέλει μόνο νίκη για να παραμείνει στην Κατηγορία και να υποβιβαστεί η ομάδα της Κορινθίας, σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν χθες μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης για την ένσταση που είχε καταθέσει ο Πανθουριακός στο παιχνίδι με το Λουτράκι.

Η ομάδα της Μεσσηνίας κέρδισε την ένσταση, που σημαίνει πως παίρνει στα χαρτιά το παιχνίδι με σκορ 3-0, ενώ από το Λουτράκι εκτός από τους τρεις βαθμούς της νίκης, του αφαιρείται και ένας επιπλέον. Προφανώς, το Λουτράκι θα προχωρήσει σε έφεση μόνο αν δεν πάρει σήμερα το αποτέλεσμα που θέλει…

Η Παναχαϊκή εξασφάλισε την παραμονή της

Η χθεσινή απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΟ για την ένσταση του Πανθουριακού, σφράγισε επί της ουσίας της την παραμονή της στη Γ’ Εθνική, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα με τον Πανθουριακό (γηπ. Παναχαϊκής, 16.00).

Η συνολική διαφορά τερμάτων των «κοκκινόμαυρων» είναι τέτοια που σε κάθε ισοβαθμία υπερτερεί των αντιπάλων της. Πάντως, για να είναι 100% σίγουρη και για να μην μπλέξει σε ενστάσεις και προσφυγές θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη και να τελειώσει με θετικό τρόπο μια πολύ δύσκολη χρονιά.

Πλέον, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής μπορούν να ασχοληθούν με την επόμενη μέρα της ομάδας που είναι και το πιο σημαντικό ζήτημα που ζητάει λύση.

Βαθμολογίες

Play offs

Πύργος 4 54-12 63 Ζάκυνθος 4 58-15 61 Παναιγιάλειος 4 46-15 60 Κόρινθος 4 39-39 36 Μιλτιάδης 4 34-34 34 Πέλοπας 4 22-38 31 [contaisu_summary] Play outs Πανθουριακός 4 41-28 37 Παναχαϊκή 4 44-29 34 Λουτράκι 4 28-23 34 Θύελλα 4 29-31 33 Ερμής Μελ. 4 15-49 10 Πανγυθεατικός 4 8-105 2 [contaisu_summary]

