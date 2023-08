Γαλλία: Νεκρός 18χρονος από πυροβολισμό σήμερα στην πόλη Νιμ

Ένας 18χρονος πυροβολήθηκε σήμερα στην πόλη Νιμ της νότιας Γαλλίας, στην ίδια συνοικία που μαστίζεται από την διακίνηση ναρκωτικών όπου ένα δεκάχρονο παιδί σκοτώθηκε από σφαίρες στις αρχές της εβδομάδας. Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν θα προεδρεύσει σύσκεψης με θέμα αυτή την νέα ανθρωποκτονία αργότερα σήμερα στο Παρίσι και θα μεταβεί εκεί αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με το AFP που επικαλείται πηγές από το περιβάλλον του.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, που κλήθηκαν λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, βρήκαν τον νεαρό τραυματισμένο στην κοιλιά και χωρίς ζωτικές ενδείξεις σε δρόμο του Πισεβάν, μιας συνοικίας στα δυτικά προάστια της Νιμ, σύμφωνα με αστυνομική πηγή και με την εισαγγελία αυτής της πόλης.

Κάλυκες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων βρέθηκαν στο έδαφος, είπε άλλη αστυνομική πηγή.

Το θύμα, το οποίο είναι «γνωστό στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη», προέρχεται από μια πόλη έξω από την Νιμ, είπε η εισαγγελία, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για «ανθρωποκτονία στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος». Στο Πισεβάν, όπου το ποσοστό της φτώχειας ξεπερνάει το 70% και όπου ευδοκιμεί η διακίνηση ναρκωτικών, ένα 10χρονο παιδί σκοτώθηκε την Δευτέρα το βράδυ όταν το αυτοκίνητο του θείου του – ο οποίος τραυματίστηκε – στοχοθετήθηκε κατά λάθος από ενόπλους. Ο υπουργός Εσωτερικών έχει αναπτύξει αστυνομική μονάδα που ειδικεύεται στην τήρηση της τάξης στις αστικές περιοχές, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους κατοίκους, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

