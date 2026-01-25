Γάμος για Σάκη Κατσούλη και Μαριαλένα Ρουμελιώτη ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Γάμος για Σάκη Κατσούλη και Μαριαλένα Ρουμελιώτη ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
25 Ιαν. 2026 19:36
Τα δεσμά του γάμου ένωσαν το απόγευμα της Κυριακής ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, πραγματοποιώντας το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Οι δύο πρώην παίκτες του Survivor, που έγιναν γνωστοί στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή τους στο τηλεοπτικό ριάλιτι, ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας παρουσία συγγενών και φίλων. Το ζευγάρι διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο, καθώς σε λίγους μήνες αναμένεται να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί, ένα αγόρι.

Λίγο μετά την τελετή, οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στιγμιότυπα από την εκκλησία και τη δεξίωση. Η νύφη εμφανίστηκε με μακρύ λευκό νυφικό, ενώ ο γαμπρός επέλεξε κλασική ενδυμασία για την περίσταση.

Οι εικόνες από την ιδιαίτερη αυτή ημέρα μοιράστηκαν φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού, αποτυπώνοντας τις πρώτες στιγμές μετά την τέλεση του μυστηρίου.

