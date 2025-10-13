Γάζα: Γεγονός η απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων, παραδόθηκαν και οι 20, στο Τελ Α Βιβ ο Τραμπ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑ

Η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων πραγματοποιείται στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ.

13 Οκτ. 2025 7:17
Pelop News

Νεότερη ενημέρωση: Γάζα: Απελευθερωθήκαν και οι υπόλοιποι 13 όμηροι ΒΙΝΤΕΟ

Νεότερη ενημέρωση: Το μήνυμα της Φον ντερ Λάιεν για την απελευθέρωση ομήρων

Νεότερη ενημέρωσηΟ Ντόναλντ Τραμπ στο Τελ Αβίβ ΒΙΝΤΕΟ

 

Νεότερη Ενημέρωση: Ποιοι είναι οι 7 όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς, ανάμεσα τους δίδυμα αδέλφια ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Νεότερη Ενημέρωση: Ξεκίνησε η απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς. Σύμφωνα με πληροφορίες παραδόθηκαν στις αρμόδιες Αρχές οι επτά πρώτοι όμηροι, με την κατάσταση της υγείας δυο εξ αυτών να μην είναι καλή.

Παρούσα η Ελλάδα στη σημερινή Σύνοδο για την Ειρήνη στην Αίγυπτο

Η Χαμάς έχει προθεσμία ως τις 12 το μεσημέρι να απελευθερώσει 48 ομήρους εκ των οποίων οι 20 θεωρούνται ζωντανοί. Σε αυτή τη φάση παραδίδονται τμηματικά στον Ερυθρό Σταυρό οι εν ζωή όμηροι.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους φυλακισμένους και περισσότερους από 1.700 κρατούμενους.

Πρώτη Ενημέρωση: Στις 8 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας 13/10/2025, αναμένεται να αρχίσει η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα σωπάσω μέχρι να φέρω πίσω τους ομήρους – Αναφορές για συγκρούσεις

Η απελευθέρωση θα πραγματοποιηθεί στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ και να συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιούνις, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναμένουν ότι δεν θα παραδοθούν σήμερα στις αρχές του Ισραήλ από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις όλες οι σοροί των ομήρων που έχουν χάσει τη ζωή τους και παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες Κυριακή ανώτερος αξιωματικός, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπουμε, ότι δεν θα επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι» εντός της ημέρας, είπε ο αξιωματικός αυτός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

 
