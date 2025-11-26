Γέρακας: Συνελήφθη 27χρονος που έτρεχε με 162 χλμ. στην Λεωφόρο Μαραθώνος

Διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 27χρονος κινούνταν με 162 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 60 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Γέρακας: Συνελήφθη 27χρονος που έτρεχε με 162 χλμ. στην Λεωφόρο Μαραθώνος
26 Νοέ. 2025 15:50
Pelop News

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 27χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης 25 Νοεμβρίου επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, στην περιοχή του Γέρακα, να κινείται με ταχύτητα 162 χλμ./ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 27χρονος κινούνταν με 162 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 60 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Τραβούν χειρόφρενο και τα ταξί της Πάτρας – Πότε θα απεργήσουν
17:51 Μέλισσα τσίμπησε 50χρονο οδηγό και πέθανε!
17:41 Ο καιρός αγριεύει περισσότερο! Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Δυτική Ελλάδα και όλη τη χώρα
17:28 «Με κατήγγειλαν γιατί τους έπιασα να κλέβουν» ισχυρίζεται ο ιερέας που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 5 ανήλικων αγοριών
17:21 Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς!
17:16 Πιερρακάκης: Πυρήνας της πολιτικής μας η αφαίρεση εμποδίων για τις οικογένειες και τους νέους
17:08 Για τη μετατροπή των συμβάσεων 46 εργαζομένων του ΚΟΔΗΠ από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.
17:00 Πάτρα: Καταγγελία στο pelop.gr για κτίριο της Κανακάρη
16:51 Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του Σαρκοζί
16:43 Η Ρωσία συμφωνεί για ειρήνη με την Ουκρανία αλλά όχι σε όλα – Σε τι λέει «ναι» ο Πούτιν
16:35 Πετροχημικά με αρνητικό ανθρακικό αποτύπωμα: Η καινοτομία του έργου ECOLEFINS
16:27 Πάτρα: Ο Δήμος ξήλωσε αφίσες στο κέντρο – Μεγάλη επιχείρηση αποκαθήλωσης ΦΩΤΟ
16:19 Μηνύματα από την ΑΑΔΕ σε 100.000 δικαιούχους επιστροφών και επιδοτήσεων να καταχωρήσουν ΙΒΑΝ
16:11 Πάτρα – Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας»: Στόχος η αύξηση κλινών σε 520
15:58 AOZ Κύπρου – Λιβάνου: Νέο κεφάλαιο για τα ενεργειακά και γεωπολιτικά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο
15:50 Γέρακας: Συνελήφθη 27χρονος που έτρεχε με 162 χλμ. στην Λεωφόρο Μαραθώνος
15:41 Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστες ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Επιστολή Καραχάλιου σε Κυρανάκη: «Ανοιχτός διάλογος» για το τρένο χωρίς το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
15:24 Ανανεωμένο σε νέα διεύθυνση το κατάστημα ΔΕΗ στην Καλαμάτα
15:16 Πρώτη συνάντηση για την 1η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρώμενων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ