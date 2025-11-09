Γιαννακόπουλος και Μπιλιανός έτρεξαν στο Βαλκανικό ανωμάλου δρόμου
με πολύτιμες εμπειρίες επιστρέφουν από τη Βουλγαρία οι Γιάννης Γιαννακόπουλος και Νίκος Μπιλιανός του Πέλοπα, καθώς συμμετείχαν στο Βαλκανικό πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος.
Προσπάθησαν για τη διάκριση οι Γιάννης Γιαννακόπουλος και Νίκος Μπιλιανός του Πέλοπα στο Βαλκανικό πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος που πραγματοποιήθηκε στο Μπάιλε Φέλιξ της Ρουμανίας. Ο Γιαννακόπουλος έκανε αρκετά καλή προσπάθεια στον αγώνα των 6χλμ. Κ20, καταλαμβάνοντας την 16η θέση σε μια ιδιαίτερα απαιτητική πίστα με χρόνο 20.10. Στην ίδια κατηγορία κι απόσταση, ο Νίκος Μπιλιανός κατετάγη 23ος με 22.13. Την αποστολή συνόδευσε και η προπονήτρια των δυο πρωταθλητών στον Πέλοπα, Ολυμπία Λυμπεράτου, η οποία διακρίνεται στη φωτογραφία και με τους Γιώργο Τασιούλα και Φίλιππο Σιώμο-Γκίζα.
