Γιατί η διατροφή της μητέρας «εγγυάται» ποιοτικό μητρικό γάλα στο θηλασμό

Είναι καθοριστική για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τόσο της μητέρας όσο και του μωρού

Γιατί η διατροφή της μητέρας «εγγυάται» ποιοτικό μητρικό γάλα στο θηλασμό
04 Νοέ. 2025 23:23
Pelop News

Είναι αποδεδειγμένο ότι ο μητρικός θηλασμός αποτελεί τη φυσική συνέχεια του δεσμού μητέρας και βρέφους, προσφέροντας στο παιδί ό,τι πιο πολύτιμο μπορεί να δώσει η φύση: την ιδανική τροφή για την ανάπτυξη, την ανοσία και την ψυχική του ισορροπία. Παράλληλα, η ίδια η μητέρα ωφελείται, καθώς ο θηλασμός ενισχύει τη σωματική και ψυχική της υγεία, συμβάλλοντας στη γρηγορότερη ανάρρωση μετά τον τοκετό και στην ενδυνάμωση του συναισθηματικού δεσμού με το παιδί της.

Κατά τη περίοδο του θηλασμού, οι ανάγκες της μητέρας σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά αυξάνονται σημαντικά. Η επαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών, ασβεστίου, σιδήρου, ψευδαργύρου, βιταμινών Α, C, D, E και του συμπλέγματος Β, καθώς και ω-3 λιπαρών οξέων, συμβάλλει στην αναπλήρωση των αποθεμάτων του οργανισμού της μητέρας και στη διασφάλιση της ποιότητας του μητρικού γάλακτος. Η ισορροπημένη, μεσογειακού τύπου διατροφή και η κατάλληλη συμπλήρωσή της αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη σωματική και ψυχική ευεξία της μητέρας και τη βέλτιστη ανάπτυξη του βρέφους.

Μάλιστα οι βιταμίνες Α, Ε και C ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και αυξάνουν τα αντιοξειδωτικά του μητρικού γάλακτος, ενώ το ασβέστιο βοηθά στην αναπλήρωση των αποθεμάτων της μητέρας, προλαμβάνοντας την απώλεια οστικής πυκνότητας.
