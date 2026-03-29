Gio Kay: Η συγγνώμη στον Σταμάτη Φασουλή μετά το επεισόδιο στο J2US

Αφορμή για τη διαφωνία τους στο προηγούμενο επεισόδιο είχαν σταθεί τα αρνητικά σχόλια του ηθοποιού και σκηνοθέτη στον πρώην παίκτη του Survivor για την εμφάνισή του.

Gio Kay: Η συγγνώμη στον Σταμάτη Φασουλή μετά το επεισόδιο στο J2US
29 Μαρ. 2026 10:30
Pelop News

Συγγνώμη ζήτησε ο Gio Κay από τον Σταμάτη Φασουλή μετά την ένταση που υπήρξε ανάμεσά τους στο J2US.

Ωστόσο, το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου ο Gio Kay θέλησε να επανορθώσει, ζητώντας συγγνώμη για τη στάση του.

«Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την κριτική σας και θα ήταν τιμή μου», είπε αρχικά, όταν βρέθηκε μπροστά στην κριτική επιτροπή του μουσικού σόου. Αφού σχολίασε την εμφάνισή του, ο Σταμάτης Φασούλης είπε με ειρωνικό ύφος: «Αυτά τα δύο, αφού θέλεις να ακούσεις. Παρόλο που κατά τη γνώμη σου δεν το αξίζω. Αλλά γι’ αυτό θα έπρεπε να κάνεις τα παράπονά σου στον κύριο Κοκλώνη που με επέλεξε γι’ αυτή τη θέση που δεν ξέρω τι μου γίνεται».

Με τη σειρά του ο διαγωνιζόμενος είπε: «Κύριε Φασουλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είπατε και την κριτική σας. Είναι τιμή μου. Και συγγνώμη πάρα πολύ για την προηγούμενη εβδομάδα», με τον Σταμάτη Φασούλη να προσθέτει: «Το κλείσαμε αυτό».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:53 Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας
12:52 Ιράν: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς στρατιώτες στα εδάφη μας για να τους κάψουμε» – Νεκροί και εκρήξεις σε λιμάνι του Ιράν
12:45 Εξάρχεια: Επίθεση με πέτρες σε διμοιρία των ΜΑΤ – 114 προσαγωγές
12:39 Patras Half Marathon 2026: Δείτε φωτογραφίες από τη γιορτή της πόλης
12:36 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή ναρκωτικών
12:28 Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χωρίσαμε με πολύ ωραίο τρόπο
12:19 Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι λόγω επετειακών εκδηλώσεων
12:11 Euroleague: Ποιες οι πιθανότητες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν πλεονέκτημα έδρας
12:02 Πάτρα: Τη Δευτέρα θα γίνει η κηδεία της Μαριάννας Μολφέτα
11:57 Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
11:48 Θεσσαλονίκη: 19χρονος έτρεχε με 180 χλμ/ώρα στον Περιφερειακό!
11:40 Σύλληψη άνδρα στην Αιγιάλεια για κατοχή ναρκωτικών
11:33 Σδούκου κατά Αποστολάκη: Χαρακτήρισε το 41% των πολιτών «πελάτες της Δεξιάς» επειδή δεν ψήφισαν το κόμμα που θα ήθελε εκείνη
11:25 Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Γιώργος Μαλαμής, πρώην Πρόεδρος των Άνω Σουδεναίικων Αχαΐας
11:16 Ξέσπασε σε κλάματα η Τούνη: Δεν μπορώ να διανοηθώ το πόσο πόνο έχω περάσει
11:07 Μητσοτάκης: Η δίκη για τα Τέμπη θα γίνει απέναντι σε όσους θέλουν να την καθυστερήσουν ή και να την ακυρώσουν
11:04 Πάτρα: Θρήνος στην οικογένεια Μολφέτα, πέθανε η Μαριάννα στα 42 της
10:55 Κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων – Τέσσερις στη φυλακή
10:38 Δυσκοιλιότητα: Το απλό «μαγικό φάρμακο» που πρέπει να πίνουμε κάθε πρωί
10:34 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 15χρονη – Στο νοσοκομείο η ανήλικη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ