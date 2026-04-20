«Γλυκιά» αναμονή για την Ενωση Γλαύκου

Σε μια «γλυκιά» αναμονή βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες η ομάδα μπάσκετ της Ένωσής Γλαυκού η οποία περιμένει να ξεκαθαρίσει ποια ομάδα θα είναι αντίπαλος της στα ημιτελικά της National League 1, δηλαδή ο Απόλλων ή ο Προμηθέας 2014.

Η ομάδα του Ρουμελιώτη λόγω της 2ης θέσης στη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έχει εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας με οποίον αντίπαλο προκύψει και αισιοδοξεί ότι θα μπόρεσε να βρεθεί στους τελικούς διεκδικώντας την άνοδο στην Elite League.

Την Τέταρτη έχει προγραμματιστεί να γίνει το επόμενο παιχνίδι Απόλλων-Προμηθέας 2014 ο οποίος προηγείται με 2-1 νίκες.

Αν ο προμηθέας 2014 νικήσει, τότε θα κάνει το 3-1 και θα πάρει την πρόκρισή, αλλά αν ο Απόλλωνας ισοφάρισε σε 2-2, όλα θα κριθούν σε 5ο παιχνίδι που κανείς δεν ξέρει πότε θα οριστεί λόγω των υποψρεώσεων της ανδρικής ομάδας του Προμηθέα.

Η πατρινή ομάδα μετά την ανάπαυσή λόγω της εορτής του Πάσχα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και όλες αυτές τις μέρες δουλεύει με τους παίκτες του ώστε να κρατηθούν σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ενώ το θετικό είναι ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα αφού έχει μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και ο Ραϊαν Αλεν που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

