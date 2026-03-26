«Γράφουμε Ιστορία»: Επετειακή εκδήλωση και έκθεση αρχείων για τα 100 χρόνια της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., ΦΩΤΟ

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων διοργανώνει μια σειρά εμβληματικών δράσεων στο Ηράκλειο για να τιμήσει την ιστορική διαδρομή της, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου

«Γράφουμε Ιστορία»: Επετειακή εκδήλωση και έκθεση αρχείων για τα 100 χρόνια της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., ΦΩΤΟ
26 Μαρ. 2026 23:18
Pelop News

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής και προσφοράς (1926-2026), η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) διοργανώνει μια σειρά εμβληματικών δράσεων στο Ηράκλειο για να τιμήσει την ιστορική διαδρομή της, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου.

Η κορύφωση των εορτασμών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 19:00, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, με επετειακή εκδήλωση που θα περιλαμβάνει:

• Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., κ. Κυριάκο Κορτέση.

• Χαιρετισμούς.

• Κεντρικές Ομιλίες:
– «Η συμβολή των δημοσιογράφων του Ηρακλείου στην εξύψωση και καταξίωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος» – Κώστας Τριγώνης, Δημοσιογράφος, μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν..

– «Οι εφημερίδες του Ηρακλείου από την ύστερη Οθωμανική περίοδο μέχρι τα χρόνια του μεσοπολέμου» – Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

– «Πρωτοσέλιδα στη σκηνή: Η Πρωτοποριακή διαδρομή της Θεατρικής ομάδας δημοσιογράφων Ηρακλείου της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.» – Ελένη Βακεθιανάκη, Δημοσιογράφος, μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.

-Την επετειακή εκδήλωση που θα συντονίσει η δημοσιογράφος – μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ Ελίνα Φαρσάρη μπορείτε να παρακολουθήστε μέσω live streaming στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtube.com/live/-RX3uLf5Do4?feature=share

Συνεχίζεται η έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων

Παράλληλα, το κοινό του Ηρακλείου έχει τη μοναδική ευκαιρία να περιηγηθεί για λίγες μέρες ακόμα στην έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων, η οποία φιλοξενείται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Η έκθεση περιλαμβάνει τεκμήρια και έντυπα του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το οποίο φέτος συμπληρώνει 70 χρόνιας προσφοράς, και σπάνιο αρχειακό υλικό που παραχώρησαν ευγενικά οι φορείς: Αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, αρχείο εφημερίδας «Πατρίς» Ηρακλείου, αρχείο εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα», Λαογραφικό Μουσείο Άνω Βιάννου, Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών «Η Γκουβερνιώτισσα».

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει η ιστορικός τέχνης Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου.

Η ΕΣΗΕΠΗΝ, μέσα από τις επετειακές δράσεις με τίτλο: «Γράφουμε ιστορία…», θα συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τις δράσεις της σε διάφορες πόλεις της επικράτειάς της, με συνέδρια, εκθέσεις και άλλες πρωτοβουλίες.

«Γράφουμε Ιστορία»: Επετειακή εκδήλωση και έκθεση αρχείων για τα 100 χρόνια της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., ΦΩΤΟ «Γράφουμε Ιστορία»: Επετειακή εκδήλωση και έκθεση αρχείων για τα 100 χρόνια της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., ΦΩΤΟ «Γράφουμε Ιστορία»: Επετειακή εκδήλωση και έκθεση αρχείων για τα 100 χρόνια της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Η πρόωρη εμμηνόπαυση συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας
23:39 Πώς η διατροφή μπορεί να φρενάρει τη γήρανση του εγκεφάλου
23:37 Fuel Pass 2026: Δείτε εάν είστε δικαιούχος των έκτακτων μέτρων στήριξης, οι περιοχές αυξάνεται η επιδότηση
23:21 Πάτρα: «Ο γιος μου από θαύμα ζει σήμερα», συγκλονίζει ο πατέρας του 8χρονου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού
23:18 «Γράφουμε Ιστορία»: Επετειακή εκδήλωση και έκθεση αρχείων για τα 100 χρόνια της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., ΦΩΤΟ
22:55 Με χρώμα Πάτρας η Εθνική Κ18 στο Ευρωπαϊκό
22:45 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ με τα πολλά λεφτά!
22:34 Τραμπ: Νέα παράταση 10 ημερών στο τελεσίγραφο προς το Ιράν. Όμως στην Τεχεράνη έχουν έτοιμους 1.000.000 στρατιώτες για σύγκρουση
22:25 «Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα», γονείς ζητούν την οριστική απομάκρυνση της παιδιάτρου από το νοσοκομείο Ζακύνθου
22:15 «Στην Ευρώπη, ο αθλητισμός δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, είναι δημόσιο αγαθό» ο Γιάννης Σφαιρόπουλος στο Ευρωκοινοβούλιο
22:05 Δ.Αχαΐα: Θρασύτατη ληστεία από κουκουλοφόρους
21:55 «Μου σήκωσε το καλάσνικοφ μπροστά και σταμάτησα για να κατέβει και να πάει στο ταχυδρομείο», μαρτυρία για τη ληστεία στο Λουτράκι
21:46 «Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη» με ευθανασία «έφυγε» η Νοέλια Καστίγιο
21:25 ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους, να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
21:14 Απόλλων: Game of Legends, μία γιορτή μνήμης, χαράς και οικογένειας
21:04 Τζιμπουτί: Ναυτική τραγωδία με 9 νεκρούς και 45 αγνοούμενους
20:53 Aφαίρεση διπλώματος για 7 χρόνια και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε οδηγό
20:43 Μαρινάκης για υποκλοπές: «Δεν θα μετατρέψουμε τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο
20:32 Ο νόμος είναι ξεκάθαρος για τις οφειλές των σωματείων
20:22 Η Λίστα με τα χρήματα που μπήκαν στα ταμεία των ομάδων από το Στοίχημα, συνολικά καταβλήθηκαν τα 80 εκατ. ευρώ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ