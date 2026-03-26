«Γράφουμε Ιστορία»: Επετειακή εκδήλωση και έκθεση αρχείων για τα 100 χρόνια της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., ΦΩΤΟ

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής και προσφοράς (1926-2026), η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) διοργανώνει μια σειρά εμβληματικών δράσεων στο Ηράκλειο για να τιμήσει την ιστορική διαδρομή της, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου.

Η κορύφωση των εορτασμών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 19:00, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, με επετειακή εκδήλωση που θα περιλαμβάνει:

• Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., κ. Κυριάκο Κορτέση.

• Χαιρετισμούς.

• Κεντρικές Ομιλίες:

– «Η συμβολή των δημοσιογράφων του Ηρακλείου στην εξύψωση και καταξίωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος» – Κώστας Τριγώνης, Δημοσιογράφος, μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν..

– «Οι εφημερίδες του Ηρακλείου από την ύστερη Οθωμανική περίοδο μέχρι τα χρόνια του μεσοπολέμου» – Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

– «Πρωτοσέλιδα στη σκηνή: Η Πρωτοποριακή διαδρομή της Θεατρικής ομάδας δημοσιογράφων Ηρακλείου της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.» – Ελένη Βακεθιανάκη, Δημοσιογράφος, μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.

-Την επετειακή εκδήλωση που θα συντονίσει η δημοσιογράφος – μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ Ελίνα Φαρσάρη μπορείτε να παρακολουθήστε μέσω live streaming στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtube.com/live/-RX3uLf5Do4?feature=share

Συνεχίζεται η έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων

Παράλληλα, το κοινό του Ηρακλείου έχει τη μοναδική ευκαιρία να περιηγηθεί για λίγες μέρες ακόμα στην έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων, η οποία φιλοξενείται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Η έκθεση περιλαμβάνει τεκμήρια και έντυπα του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το οποίο φέτος συμπληρώνει 70 χρόνιας προσφοράς, και σπάνιο αρχειακό υλικό που παραχώρησαν ευγενικά οι φορείς: Αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, αρχείο εφημερίδας «Πατρίς» Ηρακλείου, αρχείο εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα», Λαογραφικό Μουσείο Άνω Βιάννου, Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών «Η Γκουβερνιώτισσα».

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει η ιστορικός τέχνης Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου.

Η ΕΣΗΕΠΗΝ, μέσα από τις επετειακές δράσεις με τίτλο: «Γράφουμε ιστορία…», θα συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τις δράσεις της σε διάφορες πόλεις της επικράτειάς της, με συνέδρια, εκθέσεις και άλλες πρωτοβουλίες.

