Η ΑΕΚ πετούσε «φωτιές» στο Αγρίνιο και νίκησε με 5άρα

Η ΑΕΚ πετούσε «φωτιές» στο Αγρίνιο και νίκησε με 5άρα
14 Δεκ. 2025 20:24
Pelop News

Έχοντας μπει πλέον στον «αυτόματο», η ΑΕΚ παρουσίασε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της στη φετινή Stoiximan Super League, διαλύοντας 5-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για τη 14η αγωνιστική και επιβεβαιώνοντας πλήρως τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε προαναγγείλει μετά το ματς με τον Ατρόμητο την παρουσία του Λιούμπισιτς στα άκρα, μια απόφαση που αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Κροάτης μέσος, αξιοποιώντας στο έπακρο την αλλαγή θέσης, πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με τα κιτρινόμαυρα (2 γκολ και 2 ασίστ), επηρεάζοντας καταλυτικά τον ρυθμό, τη δημιουργία και την εξέλιξη του αγώνα.

Η Ένωση επέβαλε από το πρώτο λεπτό τον ρυθμό της, κυκλοφόρησε με υπομονή την μπάλα, πίεσε ψηλά και έφτασε σε μια ευρεία νίκη απέναντι σε έναν Παναιτωλικό που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Παράλληλα, διεύρυνε το νικηφόρο σερί της στα οκτώ παιχνίδια, ανέβηκε στους 34 βαθμούς, ενώ οι Αγρινιώτες έμειναν στους 15.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:30 «Πυρά» Νετανιάχου στην Κυβέρνηση της Αυστραλίας για το μακελειό
21:19 Ολυμπιακός Πατρών: Παρουσιάστηκε το βιβλίο για τα 100 χρόνια
21:11 Χάος στην Ιταλία: Επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Τζένοα-Ιντερ, τρεις τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
21:04 Ο Αθηνόδωρος Αιγίου διακρίσεις στο Περιφερειακό Ανωμάλου Δρόμου
21:02 Έκτακτο συνέδριο για το Κίνημα Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κασελάκης
20:55 Mε 760 δράσεις σε 70 χώρες το ετήσιο πρόγραμμα εξωστρέφειας
20:46 Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι στην Γούναρη, τραυματίστηκε μια γυναίκα
20:41 Χτύπησε ο Γοργότσης, έχασε η Αχαγιά ΄82
20:31 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Σκαγιοπούλειο
20:24 Η ΑΕΚ πετούσε «φωτιές» στο Αγρίνιο και νίκησε με 5άρα
20:20 Οι εγγυήσεις ασφαλείας του Ζελένσκι ως προϋποθέσεις για ανοικοδόμηση
20:11 Μακελειό-Σίδνεϊ: Πυροβολισμοί για 10 λεπτά, πως ένας ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ αφόπλισε τον δράστη
20:04 Πυγμαχία: Διάκριση και 5η θέση για Πετρίτση και Ζουρνατζή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα u17
19:58 Ο ΟΠΑΘΑ με… 8άδα στη Θεσσαλονίκη, ήττα από Ηρακλή
19:48 Απόδραση με νίκη για τις γυναίκες του Ατρόμητου
19:39 Διακρίσεις για τον Αθηνόδωρο Αιγίου στα Λιοφύλεια 2025
19:33 Ιταλία: Το μήνυμα της Μελόνι για την Σοβιετική Ενωση
19:29 Αδαμόπουλος για Ενωση: «Να συσπειρωθούμε…»
19:19 Τι είπε ο Ανδρουλάκης για το μακελειό στο Σίδνει
19:09 Ηλεία: Τραγικό τέλος για τον Βασίλη από τα Κρέστενα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ