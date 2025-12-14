Η ΑΕΚ πετούσε «φωτιές» στο Αγρίνιο και νίκησε με 5άρα

Έχοντας μπει πλέον στον «αυτόματο», η ΑΕΚ παρουσίασε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της στη φετινή Stoiximan Super League, διαλύοντας 5-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για τη 14η αγωνιστική και επιβεβαιώνοντας πλήρως τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε προαναγγείλει μετά το ματς με τον Ατρόμητο την παρουσία του Λιούμπισιτς στα άκρα, μια απόφαση που αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Κροάτης μέσος, αξιοποιώντας στο έπακρο την αλλαγή θέσης, πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με τα κιτρινόμαυρα (2 γκολ και 2 ασίστ), επηρεάζοντας καταλυτικά τον ρυθμό, τη δημιουργία και την εξέλιξη του αγώνα.

Η Ένωση επέβαλε από το πρώτο λεπτό τον ρυθμό της, κυκλοφόρησε με υπομονή την μπάλα, πίεσε ψηλά και έφτασε σε μια ευρεία νίκη απέναντι σε έναν Παναιτωλικό που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Παράλληλα, διεύρυνε το νικηφόρο σερί της στα οκτώ παιχνίδια, ανέβηκε στους 34 βαθμούς, ενώ οι Αγρινιώτες έμειναν στους 15.

