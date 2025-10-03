Η απόφαση που πήρε ο Αταμάν για το μέλλον του Λεσόρ στον Παναθηναϊκό

Τον άφησε εκτός από την 8άδα των ξένων του ελληνικού πρωταθλήματος

Η απόφαση που πήρε ο Αταμάν για το μέλλον του Λεσόρ στον Παναθηναϊκό
03 Οκτ. 2025 18:51
Pelop News

Παραμονές της έναρξης του πρωταθλήματος της GBL 2025/26, οι ομάδες δήλωσαν τα ρόστερ τους. Από φέτος κάθε ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να έχει ενεργούς οκτώ ξένους παίκτες, εκ των οποίων θα χρησιμοποιεί τους έξι σε κάθε αναμέτρηση.

Μέσα ο Νιλικίνα, αυτόν αναγκάστηκε ο Μπαρτζώκας να αφήσει εκτός 8άδας στην Ελλάδα

Ο Παναθηναϊκός, όπως αναμενόταν, άφησε εκτός τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος υπολογίζεται να επιστρέψει στη δράση τον Νοέμβριο και αυτή ήταν η απόφαση που πήρε ζυγίζοντας όλες τις παραμέτρους ο Εργκίν Αταμάν.

Ως εκ τούτου οι οκτώ ξένοι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για τους εγχώριους αγώνες ο Εργκίν Αταμάν είναι οι: Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Τζέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:47 Οδηγός ΙΧ έβγαλε κατσαβίδι και χτύπησε μοτοσικλετιστή στο μάτι!
20:40 Αιματοκύλισμα στη συναγωγή του Μάντσεστερ: Ο δράστης ήταν ελεύθερος με εγγύηση για υπόθεση βιασμού
20:31 Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα γερνάμε με μεγάλη ταχύτητα! Ο λόγος
20:17 Ντένις Ρούτσι: Γιατί η Κωνσταντοπούλου δεν παρέλαβε τη νέα πρόσκληση της εκταφής του
20:10 Επιμελητήριο Αχαΐας: «Μαγνήτης» για ελαιοπαραγωγούς «Ο Δρόμος προς τη Διάκριση»
20:00 Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην «Π»: Το λιμάνι μας είναι ο πνεύμονάς μας
19:45 Ένα νέο μοντέλο στην ενοικίαση αυτοκινήτων: το Rent From Locals αλλάζει το τοπίο στην Ελλάδα
19:44 «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης», διάβημα διαμαρτυρίας του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τους Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο
19:35 Πάτρα: Υπέστη έμφραγμα όταν την έλουζαν στο κομμωτήριο!
19:29 Καραλής: Η όμορφη φωτογραφία που ανέβασε η σύντροφός του
19:18 Φονική κακοκαιρία στη Βουλγαρία, τρεις νεκροί, ανάμεσά τους δύο διασώστες ΒΙΝΤΕΟ
19:07 Τροχαίο στην Αμφιλοχία με ανατροπή, απεγκλωβίστηκε η οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
19:00 Πάτρα: Αντιπαραθέσεις στη δημοτική επιτροπή για τη διαφάνεια με πρωταγωνιστές Αϊβαλή και Ψωμά
18:51 Η απόφαση που πήρε ο Αταμάν για το μέλλον του Λεσόρ στον Παναθηναϊκό
18:41 «Μη με πυροβολείς, μη», συγκλονιστικές στιγμές στο βίντεο με τον δράστη στον Άγιο Στέφανο
18:31 Μέσα ο Νιλικίνα, αυτόν αναγκάστηκε ο Μπαρτζώκας να αφήσει εκτός 8άδας στην Ελλάδα
18:20 «Βοήθεια θα με σκοτώσει»! Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε ηλικιωμένη γυναίκα
18:12 Ισραήλ: Ο Μπεν Γκβιρ ζήτησε φυλάκιση αντί απέλασης των ακτιβιστών του στολίσκου!
18:00 Πάτρα: Δικηγόροι σε προεκλογική τροχιά – Ποιοι επιλέγουν να μην διεκδικήσουν την προεδρία
17:49 Θρίαμβος του Γκαβέλα στα 100μ. Τ11 και στο Νέο Δελχί, Παγκόσμιος πρωταθλητής!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ