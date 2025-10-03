Η απόφαση που πήρε ο Αταμάν για το μέλλον του Λεσόρ στον Παναθηναϊκό

Παραμονές της έναρξης του πρωταθλήματος της GBL 2025/26, οι ομάδες δήλωσαν τα ρόστερ τους. Από φέτος κάθε ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να έχει ενεργούς οκτώ ξένους παίκτες, εκ των οποίων θα χρησιμοποιεί τους έξι σε κάθε αναμέτρηση.

Μέσα ο Νιλικίνα, αυτόν αναγκάστηκε ο Μπαρτζώκας να αφήσει εκτός 8άδας στην Ελλάδα

Ο Παναθηναϊκός, όπως αναμενόταν, άφησε εκτός τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος υπολογίζεται να επιστρέψει στη δράση τον Νοέμβριο και αυτή ήταν η απόφαση που πήρε ζυγίζοντας όλες τις παραμέτρους ο Εργκίν Αταμάν.

Ως εκ τούτου οι οκτώ ξένοι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για τους εγχώριους αγώνες ο Εργκίν Αταμάν είναι οι: Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Τζέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



