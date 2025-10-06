Η αποκάλυψη της Σμαράγδας Καρύδη για το «Παρα πέντε»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Σμαράγδα Καρύδη και αναφέρθηκε τόσο στα πράγματα που τη δυσκολεύουν στη ζωή της όσο και στη θρυλική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Στο πάρα πέντε», όπου πρωταγωνιστούσε.

Αρχικά, η γνωστή ηθοποιός που τη Δευτέρα (06/10) ήταν καλεσμένη στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 παραδέχτηκε ότι είναι πολύ σταθερός άνθρωπος και δεν αντέχει τις αλλαγές. Παράλληλα, η Σμαράγδα Καρύδη εξομολογήθηκε ότι όταν διάβασε το σενάριο του «Πάρα πέντε» ήξερε ότι η σειρά θα κάνει επιτυχία.

«Είμαι πολύ σταθερός άνθρωπος, μέχρι εκνευρισμού μερικές φορές. Επειδή θέλω όλα να είναι έτσι όπως τα θέλω, είμαι πάρα πολύ δύσκολη στο να προσαρμοστώ στο καινούργιο της καθημερινότητας. Έχω “πρωτόκολλο” το οποίο όταν διασαλευτεί δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να φάω. Έχω αυτές τις δυσκολίες που δεν είναι ωραίες, γιατί δυσκολεύουν κυρίως εμένα την ίδια, δεν τις λέω με περηφάνια», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

«Πάντα ό,τι κι αν κάνω θα πρέπει να προβλέψω τι θα με ενοχλήσει, γιατί πάντα κάτι θα με ενοχλήσει», παραδέχτηκε ακόμα η Σμαράγδα Καρύδη.

«Περιοδείες δεν πάω, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η καθημερινή μετακίνηση. Μου δημιουργεί αναστάτωση που θα μείνω σε μέρη που δεν ξέρω που είναι και σε συνδυασμό με τη δουλειά με διαλύει. Κουβαλάω τα μαξιλάρια μου, είναι μία φρίκη», είπε στη συνέχεια.

«Ανέχομαι τα πάντα, αλλά έχω και κάτι σκ@@@συνήθειες…», ανέφερε παράλληλα, τονίζοντας ότι είναι καλή και στη συνύπαρξή της με τους άλλους ανθρώπους.

«Σε κάποια πράγματα είμαι δύσκολη, με τα ξενοδοχεία, με τα κρεβάτια, με τα φαγητά. Έχω τέτοιες δυσκολίες», υπογράμμισε στη συνέχεια.

Αμέσως μετά η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε για την παράσταση «Hotel Amour» που σκηνοθετεί φέτος. «Φέτος θα βγει στην τηλεόραση το “IQ160” που έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα»

Οι αποκαλύψεις για το «Πάρα πέντε»

Παράλληλα, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σειρά «Στο πάρα πέντε», μέσω της οποίας τη γνώρισε το ευρύ κοινό.

«Μία καριέρα έχει πάνω και κάτω. Τις επιτυχίες σίγουρα τις “προβλέπω”. Όταν διάβασα το “Πάρα πέντε” ήξερα ότι θα γίνει επιτυχία. Δεν ήξερα αν θα κάνει 80% αλλά ήξερα ότι θα πάει καλά. Ακόμα και αν δεν πάει κάτι, αλλά έχει τίμια πρόθεση, είναι ok», τόνισε.

