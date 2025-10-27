Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Με την ευκαιρία της αυριανής Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 από την ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας εκδόθηκε το ακόλουθο μήνυμα :

«Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι κορυφαία στιγμή της ιστορικής διαδρομής του ελληνικού έθνους.

Με το ιστορικό ΟΧΙ στο φασισμό και το ναζισμό και τις θυσίες της, η Ελλάδα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, προκαλώντας παγκόσμιο θαυμασμό.

Σήμερα, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες που – με γενναιότητα και ομοψυχία – πολέμησαν για την ελευθερία και την εθνική αξιοπρέπεια και πραγματοποίησαν το έπος του 1940, αποτιμούμε φόρο τιμής.

Αντλούμε διδάγματα από τα παραδείγματα της γενναιότητας, της ομόνοιας και της ομοψυχίας, για την προστασία της ελευθερίας της ιστορικής πατρίδας μας.

Και 85 χρόνια μετά, αντιμετωπίζουμε με σχέδιο, σθένος και συνοχή, τις νέες προκλήσεις.

Ως δύναμη ειρήνης, θωρακίζουμε την ασφάλεια της Πατρίδας μας, με ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της, με σύναψη συμφωνιών με άλλες χώρες, με διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Νοιαζόμαστε για όλους .

Με ομοψυχία και υπευθυνότητα μπορούμε να ξεπεράσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις, τόσο ως έθνος, όσο και ως κοινωνία και να διασφαλίσουμε την ενότητα του λαού μας, ώστε να πάμε την πατρίδα μας ακόμα πιο ψηλά.

Χρόνια Πολλά!».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



