Η ΕΛ.ΑΣ. κλείνει τους σταθμούς «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» του Μετρό

Με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα” θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη, στις 15:30.

Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά από τους δύο σταθμούς, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ. Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν ανάλογα τις μετακινήσεις τους.

