Η Ελλάδα μείωσε τη διαφορά από την Τσεχία στο UEFA ranking χάρη στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε κοντά σε μία σημαντική νίκη στο Champions League, όμως στο τελευταίο λεπτό του αγώνα δέχθηκε γκολ από τον Πέπι και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο με 1-1. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν ικανό να μειώσει τη διαφορά της Ελλάδας από τη Τσεχία στο UEFA ranking.

Η διαφορά της Ελλάδας από τη 10η θέση και την Τσεχία είναι σχεδόν στους 3.000 βαθμούς και με τα παιχνίδια των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για το Europa και το Conference League υπάρχουν ελπίδες για περαιτέρω μείωση της διαφοράς, μετά τους βαθμούς που έφερε ο Ολυμπιακός.

Η Σλάβια Πράγας που εκπροσωπούσε την Τσεχία χθες ηττήθηκε, όπως και η Μπόντο Γκλιμτ έχασε από τη Μονακό με 1-0, που εκπροσωπεί τη Νορβηγία, η οποία είναι στη 13η θέση.

Το ranking της UEFA

Τουρκία 46.000 (+5.200– 3/5) Τσεχία 42.300 (+4.800 – 4/5) Ελλάδα 39.312 (+5.100 – 4/5) Πολωνία 38.375 (+7.375 – 4/4) Νορβηγία 37.987 (+4.800 – 2/5) Δανία 36.981 (+7.125 – 2/4) Ελβετία 32.500 (+4.000 – 3/5) Αυστρία 32.250 (+2.500 – 3/5) Κύπρος 30.787 (+7.250- 3/5)

