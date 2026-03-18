Η εορτή του Αγίου Αλεξίου στην Πάτρα – Θρησκευτική κατάνυξη και ιστορικές αναφορές ΦΩΤΟ

Μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και πνευματικής περισυλλογής, όπως επιβάλλει η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τιμήθηκε στην Πάτρα η ιερά μνήμη του Οσίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού. Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων αποτέλεσε το Ιερό Μετόχιο του Οσίου Αλεξίου της Αγίας Λαύρας, συγκεντρώνοντας πλήθος πιστών.

Τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, παρουσία πολυπληθούς εκκλησιάσματος. Στο κήρυγμά του αναφέρθηκε με έμφαση στον συγκλονιστικό βίο του Οσίου Αλεξίου, ενώ παράλληλα ανέδειξε τη σημασία της ιστορικής Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας, η οποία συνδέεται άρρηκτα με κορυφαία γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Ο Μητροπολίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις αμφισβητήσεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς σχετικά με τα γεγονότα της Αγίας Λαύρας, επισημαίνοντας πως υπάρχουν ισχυρές ιστορικές μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν την αλήθεια τους. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η μαρτυρία του αείμνηστου Μητροπολίτη Αθηνών Θεόφιλου Βλαχοπαπαδοπούλου, ο οποίος είχε διατελέσει Αρχιδιάκονος του Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Σύμφωνα με την ιστορική αυτή αναφορά, κατά την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Εθνοϊερομάρτυρα Γρηγορίου Ε΄ στην Αθήνα το 1871, ο Θεόφιλος μνημόνευσε τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, περιγράφοντας τη στιγμή κατά την οποία, στη Μονή της Αγίας Λαύρας τον Μάρτιο του 1821, ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης, καλώντας τον ελληνικό λαό στον αγώνα για «Ελευθερία ή Θάνατο».

Όπως υπογράμμισε ο Σεβασμιώτατος, η Αγία Λαύρα αποτελεί «το λίκνο της Ελευθερίας», έναν τόπο με ισχυρό συμβολισμό για το έθνος, στον οποίο οι πιστοί στρέφονται πνευματικά, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση.

Παράλληλα, λατρευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Φιλοθέης Πατρών, όπου ο Μητροπολίτης Πατρών χοροστάτησε στον Εσπερινό και απηύθυνε λόγο προς τους πιστούς. Ανήμερα της εορτής, τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο οποίος και κήρυξε τον θείο λόγο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόοδος των εργασιών στον εν λόγω ναό, καθώς ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στον κάτω ναό, ενώ παράλληλα υπεγράφη το εργολαβικό για τη συνέχιση των εργασιών στον άνω – κυρίως ναό. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο ναός αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εκκλησιαστικό και αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία.

Τόσο ο Μητροπολίτης όσο και ο Επίσκοπος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο των έργων, επαινώντας τον υπεύθυνο ιερέα π. Παναγιώτη Θωμά, τον κ. Απόστολο Παπαδόπουλο, καθώς και όλους όσοι συμβάλλουν με ζήλο στην ανάπτυξη της υπό ίδρυση ενορίας του Αγίου Αλεξίου Φιλοθέης Πατρών.,

