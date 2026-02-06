Η Εθνική μας γιόρτασε το χάλκινο στο Βελιγράδι στο εστιατόριο του Πίτερς, ΦΩΤΟ

Το «twenty five restaurant», αποθέωσε τους αθλητές της «γαλανόλευκης» με ανάρτησή του στο Instagram

06 Φεβ. 2026 23:21
Στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου ανέβηκε η Ελλάδα. επικρατώντας της Ιταλίας με 12-5 στον μικρό τελικό.

Οι Παλαίμαχοι της Παναχαϊκής έκοψαν την πίτα τους

Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου έγραψε ιστορία στη Σερβία, αφού αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του στη διοργάνωση.

Μετά την επιστροφή τους στη χώρα μας όπου τους υποδέχθηκαν ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτά, οι διεθνείς παίκτες αποφάσισαν να γιορτάσουν την ιστορική τους επίτευξη, με δείπνο στο εστιατόριο του αθλητή του Ολυμπιακού Άλεκ Πίτερς.

Από την πλευρά του το «twenty five restaurant», αποθέωσε τους αθλητές της «γαλανόλευκης» με ανάρτησή του στο Instagram.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανάρτηση:

«Μια βραδιά αφιερωμένη στους νικητές

Η χάλκινη ομάδα πόλο των ανδρών δείπνησε στο TWENTYFIVE!

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και συγχαρητήρια για την επιτυχία σας!»

