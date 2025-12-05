Η ΚΑΕ Ολυμπιακός σκοπεύει να καλύψει τα έξοδα της Φενέρμπαχτσε

05 Δεκ. 2025 17:26
Pelop News

Η αναβολή του προγραμματισμένου για χθες (4/12) αγώνα Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ για την 14η αγωνιστική της Euroleague, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron στην Αττική, έχει προκαλέσεις αντιδράσεις στη Φενερμπαχτσέ, με τις δύο προτάσεις του τουρκικού συλλόγου για ορισμό εκ νέου είτε σήμερα (5/12) είτε αύριο (6/12) να μην γίνονται δεκτές.

Στην ΚΑΕ Ολυμπιακός έλαβαν την απόφαση να καλύψουν τα έξοδα του επόμενου ταξιδιού της αποστολής της πρωταθλήτριας Euroleague Φενερμπαχτσέ, όταν δηλαδή θα οριστεί το εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, σε ένδειξη κατανόησης.

Θυμίζουμε η Φενέρ έφτασε στην Ελλάδα μια ημέρα πριν από τον αγώνα και αναχώρησε για την Πόλη το πρωί της Παρασκευής.

Βέβαια ακόμα δεν έχει αποφασιστεί πότε θα διεξαχθεί ο αγώνας.

