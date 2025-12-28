«Η μνήμη του θα είναι πάντα μαζί μας», συγκίνησε ο Κώστας Μαρλαφέκας στο «5ο Τουρνουά Νίκος Μοίραλης»

Το 5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης» ανήκει στην ιστορία με τη συγκίνηση να είναι έκδηλη και τις δύο ημέρες των αγώνων.

Συγκίνηση στο 5ο τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης» – Φωτογραφίες/βραβεύσεις

Ο πρόεδρος της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Κώστας Μαρλαφέκας, συγκίνησε όταν ολοκληρώθηκε το Τουρνουά τονίζοντας από μικροφώνου τη δέσμευση της Ένωσης να συνεχίζει να το διοργανώνει για να κρατείται έτσι ζωντανό το όνομα και να τιμάται η μνήμη του αδικοχαμένου Νίκου Μόιραλη.

Η Ενωση νίκη στον μικρό τελικό του 5ου τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης»

5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης»: Τίμησαν τη μνήμη του, στον τελικό Προμηθέας και Ιωνικός

Συγκεκριμένα ο κ. Μαρλαφέκας συγκινημένος και ο ίδιος ανέφερε τα εξής:

Σήμερα ολοκληρώνεται το 5ο τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του Νίκου Μοίραλη. Ένα τουρνουά που δεν είναι απλώς αθλητικό γεγονός, αλλά μια υπόσχεση μνήμης και σεβασμού.

Ο Νίκος ήταν παιδί της ομάδας μας, ένας νέος άνθρωπος που έφυγε άδικα και πρόωρα. Η απουσία του παραμένει βαριά, όμως η παρουσία του είναι ζωντανή μέσα από αυτό το τουρνουά και μέσα από όλους εμάς που τον θυμόμαστε.

Θέλω, εκ μέρους όλης της ομάδας αλλά και προσωπικά, να εκφράσω τη βαθιά μας συμπαράσταση και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ως πρόεδρος της ομάδας, δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε αυτό το τουρνουά κάθε χρόνο, ώστε το όνομα και η μνήμη του Νίκου να παραμένουν ζωντανά.

Θέλω επίσης να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία σε όλους όσοι συμμετείχαν και παρευρέθηκαν, και να ευχαριστήσω θερμά τις ομάδες, τους αθλητές και όλους όσοι βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτό το τουρνουά.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

Η μνήμη του Νίκου θα είναι πάντα μαζί μας».

