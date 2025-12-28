«Η μνήμη του θα είναι πάντα μαζί μας», συγκίνησε ο Κώστας Μαρλαφέκας στο «5ο Τουρνουά Νίκος Μοίραλης»

«Ήταν παιδί της ομάδας μας, ένας νέος άνθρωπος που έφυγε άδικα και πρόωρα»

«Η μνήμη του θα είναι πάντα μαζί μας», συγκίνησε ο Κώστας Μαρλαφέκας στο «5ο Τουρνουά Νίκος Μοίραλης»
28 Δεκ. 2025 22:37
Pelop News

Το 5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης» ανήκει στην ιστορία με τη συγκίνηση να είναι έκδηλη και τις δύο ημέρες των αγώνων.

Συγκίνηση στο 5ο τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης» – Φωτογραφίες/βραβεύσεις

Ο πρόεδρος της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Κώστας Μαρλαφέκας, συγκίνησε όταν ολοκληρώθηκε το Τουρνουά τονίζοντας από μικροφώνου τη δέσμευση της Ένωσης να συνεχίζει να το διοργανώνει για να κρατείται έτσι ζωντανό το όνομα και να τιμάται η μνήμη του αδικοχαμένου Νίκου Μόιραλη.

Η Ενωση νίκη στον μικρό τελικό του 5ου τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης»

5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης»: Τίμησαν τη μνήμη του, στον τελικό Προμηθέας και Ιωνικός

Συγκεκριμένα ο κ. Μαρλαφέκας συγκινημένος και ο ίδιος ανέφερε τα εξής:

Σήμερα ολοκληρώνεται το 5ο τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του Νίκου Μοίραλη. Ένα τουρνουά που δεν είναι απλώς αθλητικό γεγονός, αλλά μια υπόσχεση μνήμης και σεβασμού.

Ο Νίκος ήταν παιδί της ομάδας μας, ένας νέος άνθρωπος που έφυγε άδικα και πρόωρα. Η απουσία του παραμένει βαριά, όμως η παρουσία του είναι ζωντανή μέσα από αυτό το τουρνουά και μέσα από όλους εμάς που τον θυμόμαστε.

Θέλω, εκ μέρους όλης της ομάδας αλλά και προσωπικά, να εκφράσω τη βαθιά μας συμπαράσταση και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ως πρόεδρος της ομάδας, δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε αυτό το τουρνουά κάθε χρόνο, ώστε το όνομα και η μνήμη του Νίκου να παραμένουν ζωντανά.

Θέλω επίσης να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία σε όλους όσοι συμμετείχαν και παρευρέθηκαν, και να ευχαριστήσω θερμά τις ομάδες, τους αθλητές και όλους όσοι βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτό το τουρνουά.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
Η μνήμη του Νίκου θα είναι πάντα μαζί μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:37 «Η μνήμη του θα είναι πάντα μαζί μας», συγκίνησε ο Κώστας Μαρλαφέκας στο «5ο Τουρνουά Νίκος Μοίραλης»
22:27 «Της έλεγα να μην πας»-Συγκλονίζει η μητέρα της 31χρονης
22:15 Δυο πατρινοί στο Top-10 των σκόρερ στην Α1 Εθνική πόλο Ανδρών-Γυναικών
22:03 Τι αποκαλύπτει ο Ρώμας για το σίριαλ «Κωνσταντίνου και Ελένης»
21:54 Κορυφαίος παίκτης της χρονιάς ο Ντεμπελέ -Έλαμψαν Γιαμάλ και Παρί Σεν Ζερμέν
21:44 Συγκίνηση στο 5ο τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης» – Φωτογραφίες/βραβεύσεις
21:40 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
21:32 Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Απόλλωνα
21:22 ΗΠΑ: Συγκρούστηκαν δυο ελικόπτερα στο Νιου Τζέρσεϊ-Ενας νεκρός
21:11 Κορυφαία αθλήτρια του κόσμου για το 2025 η Φωτεινή Τρίχα!
21:02 Ουρές για τον «Καποδίστρια» και στην Πάτρα
20:52 Γκύζη: Κατάκοιτη και με άνοια η σύζυγος του 74χρονου
20:42 Τραμπ: «Είμαι αισιόδοξος για συμφωνία»-Ζελένσκι: «Παραμένουν δυο αγκάθια»
20:36 Χριστουγεννιάτικη δράση από τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών
20:24 Πιο ψυχρός ο καιρός από την Δεύτερα-Αναλυτικά η πρόγνωση
20:12 Μπάνσκο: Η «Αράχοβα» της Βουλγαρίας
20:00 Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι για το Ουκρανικό-Live οι εξελίξεις
19:50 Οι χωρισμοί “βόμβα” της showbiz για το 2025
19:39 Χειροτονία Διακόνου στον Ελαιώνα Αιγίου
19:27 Επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ: «Ηταν καλή και παραγωγική»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ