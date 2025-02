Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Κίεβο: «Η τύχη της Ευρώπης διακυβεύεται σε αυτή τη μάχη»

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασαν σήμερα στο Κίεβο για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στην Ουκρανία, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη ρωσική εισβολή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων: «Η Ουκρανία είναι η Ευρώπη. Σε αυτή τη μάχη για επιβίωση, δεν διακυβεύεται μόνο η τύχη της Ουκρανίας, αλλά και η τύχη της Ευρώπης».

Η φον ντερ Λάιεν συνοδεύεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με τους δύο αξιωματούχους να φτάνουν στην ουκρανική πρωτεύουσα με τρένο.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.

We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.

In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.

It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6

