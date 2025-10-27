Η Πάτρα τίμησε την 28η Οκτωβρίου – Μήνυμα αγώνα και ελπίδας από τη Δημοτική Αρχή ΦΩΤΟ

Στο πλαίσιο των μαθητικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στη σχολική γιορτή και την θεατρική παράσταση του 9ου Γυμνασίου Πατρών, ενώ η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου, κατέθεσε σήμερα το πρωί στεφάνι εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, στο Μνημείο της Ελευθερίας, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Η Αντιδήμαρχος σε δήλωσή της για την σημασία της επετείου, τόνισε: «Σήμερα, 85 χρόνια από την 28η Οκτωβρίου 1940, την απαρχή μιας ολόκληρης περιόδου, που χαρακτηρίστηκε από τη βαρβαρότητα της τριπλής φασιστικής κατοχής, αλλά και από τον μαζικό λαϊκό ηρωισμό της αντίστασης και πάλης για την αποτίναξή της. Τιμάμε τους αγώνες του ελληνικού λαού, ενάντια στους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους, που στάθηκε όρθιος με το κεφάλι ψηλά, στις εξορίες, τις φυλακές, τα εκτελεστικά αποσπάσματα, αφήνοντας παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Ειδικά σήμερα που ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι μαίνονται σε δεκάδες εστίες, σε όλο τον πλανήτη εμπνεόμαστε από τους αγώνες του λαού και της νεολαίας μας, όπως και των λαών όλου του κόσμου, που παλεύουν για την ελευθερία τους, ενάντια στην ξένη κατοχή, στους πολέμους, το φασισμό, τη φτώχεια και τον ξεριζωμό.

Ο Ελληνικός λαός, απέδειξε πως μπορεί να βγει νικητής, ακόμα και όταν ο συσχετισμός δυνάμεων φαινόταν αρνητικός, όταν γίνεται πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Συνεχίζουμε στον δρόμο που χάραξαν οι χιλιάδες αγωνιστές, για έναν κόσμο χωρίς πολέμους και προσφυγιά».

